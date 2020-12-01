İhtiyaç sahiplerinin tabletleri dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak tabletlerin parasını yatırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs süresince eğitimlerini uzaktan alan öğrencilerin yanında olmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek 8 bin tablet için ilk adımı attı. Büyükşehir Belediyesi, tabletlerin temini için 10 milyon lirayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hesabına yatırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen öğrencilerin tabletleri Aralık ayının ikinci haftasından itibaren başlanacak.

10 MİLYON LİRA HESABA YATIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime ve öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor. Yarınımıza şekil verecek öğrencilerin uzaktan eğitimlerini sürdürdüğü pandemi döneminde de yanında olan Büyükşehir, ihtiyaç sahibi ailelerin tablet ihtiyacını gidermek için Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamıştı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ilk olarak 8 bin ihtiyaç sahibi aileye verilecek tabletlerin alınması için 10 milyon lirayı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hesabına yatırdı.

ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA

Milli Eğitim Bakanlığı, Büyükşehir’in yatırdığı para ile 8 bin tabletin temini için Devlet Malzeme Ofisi’nde alım sürecini başlattı. Tabletlerin temin edilmesinden sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin listesi belirlenecek. Belirlenen listedeki öğrencilere 8 bin tablet Aralık ayının ikinci haftasından itibaren dağıtılmaya başlanacak.

BAKANLIĞIN BELİRLEDİĞİ LİSTEYE GÖRE

Tabletler Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği listeler üzerinden dağıtımı sağlanacak. Böylece öğrencilerin sorunsuz bir şekilde uzaktan eğitimlerini sürdürmeleri sağlanacak.