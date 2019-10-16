III. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi’ Düzenlendi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi’nde “Sağlık, Gıda ve Tarım'da Biyo-Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” konusu ele alındı. Çeşitli kurumlardaki seçkin bilim insanları, akademi ve endüstri temsilcileri Türkiye’de Sağlık, Gıda ve Tarım alanlarına odaklanıp sorunlar ve aksaklıkları masaya yatırarak, çözüm önerileri getirdi. Biyoteknoloji Enstitüsü,her sene düzenlediği ve artık gelenekselleşen Vizyon Zirvesiyle önemli bir organizasyona imza attı.

GTÜ Elektronik Mühendisliği Binası Amfi Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşması Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan tarafından yapıldı. Konuşmasına ‘Barış Pınarı’ operasyonunda bulunan askerlerimiz için dua ederek başlayan Rektör Prof. Dr. Aslan, zirveye ev sahipliği yapan Biyoteknoloji Enstitüsü’nün, ülkemizin Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda Sağlık, Bitki, Endüstri ve Sentetik ve Sistem Biyoteknolojisi alanlarında eğitim ve araştırmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

‘YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Rektör Prof. Dr. Aslan, “Enstitümüzde Sağlık Biyoteknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji ve Endüstriyel Biyoteknoloji sektörlerinde beklentileri karşılayacak ölçüde çalışmalarına devam etmektedir. GTÜ Biyoteknoloji Enstitümüz, yerli ve milli üretim konusunda hem araştırmalar yürütmekte hem de öğrencilerini bu doğrultuda başarılı girişimciler olma konusunda desteklemektedir. Enstitümüz Ar-Ge odaklı araştırmalarının yanı sıra sanayicilerimizle dirsek dirseğe projeler geliştirerek onların ihtiyaçlarına yönelik ortak projeler yürütmekte ve yeni ürünler de geliştirmektedir. III. Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi’nde konuşmacı olarak katkı sağlayan tüm değerli akademisyen ve sanayicilerimize teşekkür ediyor, bugün dinleyici olarak burada bulunan genç öğrenci arkadaşlarımın ve öğretim üyelerimizin de bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmelerini ve konuşmacılarımızın tecrübelerinden faydalanmalarını diliyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

‘MARKA DESTEKLİ ÖBEK PROJESİ’

Ardından kürsüye çıkan GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz, 3.sünü düzenledikleri Biyoteknoloji Vizyon Zirvesi’nin bu yılki temasının, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü olarak Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı ile ortaklaşa yürütücülüğünü yapmakta oldukları MARKA destekli Özgün Biyoekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi (ÖBEK) projesi çerçevesinde “Sağlık, Gıda ve Tarımda Biyoekonomi ve Sürdürülebilirlik” olarak şekillendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Kurnaz, “Toplumun ve sanayinin ihtiyacı olan konularda iş birlikleri yaparak akılcı çözümler üretmeyi ve ülkemize katma değerli ürünler kazandırma konusunda birlikte çalışmayı hedefleyen Enstitümüz, bu kapsamda geçtiğimiz yıl içersinde alanında önder firmalardan Gübretaş ile bir iş birliği protokolü imzalamış olup, bu kapsamda üniversitemize bir sera kazandırılması için çalışmaları yürütmektedir. Üniversitemizin yine bir başka önder firma olan Hektaş ile de benzer bir iş birliği protokolü bulunmakta, enstitü olarak bu protokole de destek vermeye gayret etmekteyiz. Yine bu çerçevede, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği ile geçtiğimiz hafta bir iş birliği protokolü yapılmış, yakın bölgemizdeki firmalarla birlikte çalışılmaya başlanmıştır.”

“Enstitümüz ayrıca faaliyete başlamasından bu yana her yıl Nisan ayında düzenlenen BioExpo Fuarlarına katılım göstermekte ve 3 yıldır bu fuar kapsamında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)’le organize edilen Biyoteknoloji Sempozyumlarında bilim kurulunda bulunmaktadır. 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında yine Lütfi Kırdar’da düzenlencek olan BioExpo fuarında bunlara ek olarak OpenLab etkinliğinin organizasyonunu üstlenmiş bulunuyoruz, yine bu fuar kapsamındaki bir diğer etkinlik olan Biyogirişimcilik Zirvesi’nde ise katkı veriyoruz. Sağlık ve gıda alanındaki çeşitli firmalarla da 2244 Sanayi Doktora Programı hazırlıklarımız devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sabah oturumunda 6 alanda uzman konuşmacılar enstitünün koordinasyonunu üstlendiği ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın yürütücülüğünü yaptığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli Özgün Biyo-Ekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi projesinin de odak noktasında olan Sağlık, Gıda ve Tarım sektörlerine yönelik biyo-ekonomi ve sürdürülebilirlik konuları ile ilgili tecrübelerini dinleyicilerle paylaştı.

Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, “Mikrobiyal Biyoçeşitliliğin Sürdürülebilirlik ve Biyoekonomi Açısından Önemi”, Brika Sürdürülebilirlik Yöneticisi Gülin Yücel “Sürdürülebilirlik Yolunda Biyoekonomi ve Döngüsel Ekonomi”, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, “İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilirlik”, İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Damla Arısan, “Biyotemelli Ekonomilerde Güncel Durum ve 2020 Sonrası Sürdürülebilir Stratejiler”, Zade Vital Ar&Ge Müdürü Dr. Yasemin Gödekoğlu, “Türkiye'nin Zenginliklerinin Tarladan İlaca Serüveni”, Turgut İlaç Biyoteknoloji grubundan İ. Ece Yazıcı “Biyoteknolojik İlaç Sektöründe Biyoekonomi ve Sürdürülebilirlik” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Dinleyiciler, sunumlarının ardından konuşmacılara merak ettikleri hususlarda soru sorma fırsatı elde etti.















Öğleden sonraki oturumda ise MERCK firmasının önderliğinde Dr. Udo Sticher tarafından “Proteomik iş Akışı” konulu bir eğitim programı yer gerçekleştirildi. Program, Kapanış Konuşmaları ve Genel Tartışma bölümüyle sona erdi.