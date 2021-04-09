banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İki Araca Çarpıp Etrafa Ateş Açan Sürücü Gözaltına Alındı

- Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

İki Araca Çarpıp Etrafa Ateş Açan Sürücü Gözaltına Alındı

09 Nisan 2021 Cuma 09:09

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ters yöne girdiği yolda iki araca çarpıktan sonra etrafa ateş açan sürücü gözaltına alındı.

Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde ters yönden giren ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 ADE 260 plakalı otomobil, T.İ. yönetimindeki 34 BB 5850 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Otomobilin sürücüsü, daha sonra Mustafa A. idaresindeki 34 YK 8001 plakalı otomobile ve kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü, silahla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.İ. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.














AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları
Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde Büyükşehir Belediyesi Kar Timleri Görevde
'Peygamberler Tarihi ve Peygamberimiz' Belgeselimiz Yayınlanıyor. 'Peygamberler Tarihi ve Peygamberimiz' Belgeselimiz...
Özel Çocuklardan Polis Abilerine Özel Kutlama Özel Çocuklardan Polis Abilerine Özel Kutlama
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapı İnşası Tamamlandı Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapı İnşası Tamamlandı
Pandemide Canla Başla Çalışan Polisimize Şükranlarımı Sunuyorum Pandemide Canla Başla Çalışan Polisimize Şükranlarımı...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Ramazan Öncesi Temizlik Çalışmaları
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmalarına...

Haberi Oku