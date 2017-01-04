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İki başkandan şehit ailesine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak’a Gölcük’teki evinde taziye ziyaretinde bulundu

İki başkandan şehit ailesine ziyaret

04 Ocak 2017 Çarşamba 22:38

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’da büyük kahramanlık göstererek şehit düşen Özel Kuvvetler’de görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak’a Gölcük’teki evinde taziye ziyaretinde bulundu. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Karaosmanoğlu, şehit Binbaşı Albayrak için dua ederken, Albayrak ailesine de bir kez daha başsağlığı diledi.

 

EMNİYET GÜÇLERİMİZ KAHRAMANCA MÜCADELE EDİYOR

Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Vatan ve millet uğruna, dini, imanı ve namusu uğruna can vermiş Mehmetçiklerimizi rahmetle yâd ediyorum. Vatanını korumaya giden kahraman askerlerimizin canlarıyla yazdıkları bir kahramanlık destanını bugün yine görüyor ve şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi bu aziz milletimiz dualarının en güzel yerinde tutuyor. Ordumuz, polisimiz ve tüm emniyet güçlerimiz terörle mücadelede kahramanca görev yapıyorlar” dedi.

 

HER KOŞULDA BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPIYORLAR

Gerektiğinde ağır koşullar altında yapılan bu milli mücadelenin kahraman mensuplarının çetin arazi ve şiddetli kış şartlarına rağmen vatan aşkıyla görevini yerine getirdiklerini de ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Mehmetçiğimiz ve Polisimiz vatanımızı korumak için olağanüstü gayret göstermektedir. Bugün bir kez daha ortaya koyulan mücadele Türk milletinin vatanı ve kutsal varlıkları uğruna neler yapabileceğinin en büyük ispatıdır. Biz vatan uğruna binlerce şehidini toprağa vermiş bir ecdadın nesliyiz. Son damla kanımız kalıncaya kadar vatanımız için düşmana karşı etten bir duvar olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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