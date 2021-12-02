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İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Yaralandı

02 Aralık 2021 Perşembe 09:23


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda, kavgaya karışan M.E. ve H.G. ile çatışma sırasında caddeden geçen Gül A, tabancayla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçtı, çevredeki iş yerleri ve araçlara çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmayı sürdürüyor.








AA
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