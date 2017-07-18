İki Günde 325 Gönüllü Eklendi

Kocaeli AFAD Müdürlüğü, başlatılan “O Kahraman Benim” kampanyası kapsamında Perşembe Pazarı alanında tutulan 15 Temmuz nöbetinde AFAD Gönüllüsü kayıtları yaptı. Protokolün de yoğun ilgisini çeken gönüllü kayıtları şölen havasında gerçekleşti. Stantta afet bilincini geliştirme ve acil durumlara dikkat çekme amacıyla vatandaşlara broşürler dağıtılırken çocuklara da balonlar hediye edildi.



2 günde 325 gönüllü kaydı alan Kocaeli AFAD standını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Abdullah Etil, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mürsel Durmaz, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü M. Ersan Aytaç, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Nedim Aslan, İzmit Müftüsü Musa Bilgiç, Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, Derince Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Mustafa Güneş, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ve Yönetim kurulu üyeleri “O Kahraman Benim” kampanyası kapsamında AFAD gönüllüsü oldular.



