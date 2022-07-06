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İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Darıca'da iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı.

İki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:11

 Kaza, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Duman Bey Sokak ile Kenar Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç. yönetimindeki 41 TY 707 plakalı hafif ticari araç ile B.K. idaresindeki 34 GIF 66 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle G.Ç.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.A. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Yetkililerden buraya bir tümsek, bir tabela yapmalarını istiyoruz”
Bu noktada sürekli kaza olduğunu söyleyen Oğuzhan Kaya, “15 yıldır burada oturuyoruz. Bu bölgede ne bir tümsek, ne bir tabela var. Buraya dışarıdan gelen insanlar bilmedikleri için bu yoldan geliyorlar. Alt yoldan araç geldiğini bilmediği için birbirine giriyor. Her ay 2 defa kaza oluyor. İnsanların canı yanıyor. Yetkililerden buraya bir tümsek, bir tabela yapmalarını istiyoruz. Okul yolu burası. Sürekli kaza oluyor. İnsanlar zarar görüyor” dedi.




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