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İki Kişi Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartışan şahıslardan birisi, diğerini bıçaklayarak yaraladı. Yaralı şahıs, hastanede tedaviye alınırken, bıçaklayan şahıs ise olay yerinden kaçtı.

İki Kişi Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti: 1 Yaralı

15 Nisan 2021 Perşembe 09:07

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan B.P. isimli genç ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle birlikte diğer şahıs, yanında getirdiği bıçağı çıkararak B.P.’yi yaraladı. Daha sonra ise B.P. isimli genci bıçaklayan şahıs, olay yerinden kaçtı. B.P.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan şahıs, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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