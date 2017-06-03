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İki mahalle bir sofrada!

Gebze Belediyesinin düzenlediği geleneksel iftar sofrası, Gaziler ve İnönü mahalleleri sakinleri için Eşref Bitlis Parkında kuruldu.

İki mahalle bir sofrada!

03 Haziran 2017 Cumartesi 09:04

Gebze Belediyesinin düzenlediği geleneksel iftar sofrası Gaziler ve İnönü Mahalle sakinleri için, Eşref Bitlis Parkında kuruldu. Mahalle iftarına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Gaziler Mahallesi Muhtarı Metin Topçu, İnönü Mahallesi Muhtarı Merdali Koç ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.


İFTAR ÖNCESİ ESNAF GEZDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar programı öncesi esnafı ziyarete etti, Ramazan Ayını kutladığı esnafı iftar sofrasında birlikte oruç açmaya davet etti. Esnafa hayırlı ve bol bereketli kazançlar dileyen Başkan Köşker, daha sonra iftar sofrasının kurulduğu Eşref Bitlis Parkı’nda tek tek masaları gezerek mahalle sakinlerinin Ramazan’larını kutladı.


HALİL İBRAHİM BEREKETİ

İftar Öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuşmasının başında helikopter kazası Şehit düşen askerlerimize Allah’tan Rahmet yakınlarına sabır diledi. Başkan Köşker, “Bugün burada kurulan bu sofralarda birlikte orucumuzu açıyoruz. Allah’a bunun için ne kadar şükretsek azdır. Kurulan bu sofralar Halil İbrahim bereketinin paylaşıldığı sofralar. Bugün iki farklı mahalle sakinleri bir arada iftarını birlikte açıyor tanışma sohbet etme fırsatı buluyor. Ramazan ayıda zaten bunu gerektirir birlik ve beraberliği. Allah tutuştuğumuz oruçlarımızı kabul etsin, hepinizin Ramazan’ı mübarek olsun” dedi.


ÇOCUKLAR İLGİ İLE İZLEDİ

Gebze Belediyesinin düzenlediği iftar programında her zaman olduğu gibi çocuklar yine unutulmadı.  Çocuklara iftar programında Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısırlar ikramında bulunuldu. Ayrıca çocuklar için özel hazırlanan ve sahnelen meddah gösterileri çocukların büyük ilgisini çekti. Oyunu izleyen çocuklar zaman zaman kahkahalara boğuldu.

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