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İkinci el araç satışında yeni dönem

Hükümet, ikinci el otomobil ve konut piyasasinda devrim niteliğinde değişikliklere hazırlanıyor.

İkinci el araç satışında yeni dönem

21 Eylül 2017 Perşembe 11:29

Otomobil ve konutta ikinci el piyasası yeniden düzenleniyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ikinci el pazarında satış ve kiralamaya yeni kurallar getiren düzenlemeyi Başbakanlığa gönderdi.

Düzenlemeye göre, ikinci el otomobil ve konut satışında garanti ve ekspertiz dönemi başlayacak.

Galerici ve emlakçılar, satılan araç ve konut konusunda sorumluluk üstlenecek.

 

10 BİN KİLOMETRE GARANTİSİ

İkinci el otomobil alan vatandaş, 10 bin kilometre garanti isteyebilecek. Araç için arıza ve kaza bilgilerinin yer aldığı bir künye oluşturulacak.

İkinci el konut satışında ise imar, zemin etüdü, bina yaşı gibi bilgilerin yer aldığı konut künyesi sistemi uygulanacak.

Komisyoncu ile konut sahibi arasındaki sözleşmeler netleştirilecek, komisyon oranlarına standart getirilecek.

 

ELEKTRONİK ORTAMDA KAYDEDİLECEK

Satış veya kiralamaya tabi konutun ticaretine ilişkin bilgi sistemi oluşturulacak. Bilgilerin elektronik ortama kaydı zorunlu olacak.

Galerici ve emlakçılar, esnaf belgesi alacak. Emlakçılar için çalışma şartlarını belirleyen kurallar uygulanacak.

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