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İkinci otopark Ormanya’yı rahatlatacak

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya için yapılan ikinci otoparkta asfaltlama öncesi son çalışmalar yapılıyor.

İkinci otopark Ormanya'yı rahatlatacak

30 Ağustos 2019 Cuma 12:02

Kocaeli’nin çevre illerinden ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Doğal Yaşam Parkı Ormanya, stresten uzak ve doğanın içerisinde vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Günlük birlik ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya’ya Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçiler, karavan ve çadır kampı ile de konaklıyor. Yaşanan bu ilgiden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci bir otopark daha yapıyor. Çalışmalarına devam edilen ikinci otopark tamamlandığında Ormanya, ilk otoparkıyla beraber 570 araca kolay park imkânı sağlayacak.

 

ASFALT ÖNCESİ ZEMİN DÜZLEMESİ YAPILACAK

Ormanya 2. etap otoparkında kazı ve dolgu çalışmaları sonrasında asfalt öncesi düz bir zemin için 2 bin 800 ton PMT serimi yapılacak. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. İkinci otopark alanına 2 bin ton asfalt serimi, 2 bin 850 metre bordür ve bin 750 metrekare parke kaplama yapılacak.

 

YAĞMURSUYU VE ELEKTRİK HATTI İMALATLARI TAMAMLANDI

İkinci otoparkta, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı tamamlanırken elektrik alt yapı çalışmaları da bitirildi. İkinci otopark ile günü birlik ve kamp için Ormanya’ya gelecek olan vatandaşlar, otopark sorunu yaşamadan araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek.

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