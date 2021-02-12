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İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Ziyaretler Devam Ediyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın bugünkü facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz..

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Ziyaretler Devam Ediyor

12 Şubat 2021 Cuma 11:02
Dilovası Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdüründen sonra Ak Parti Gebze İlçe Başkanı sayın Recep Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İktav www.iktav.com ilim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ve Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv belgesel program sütüdyolarını ziyaret ettiler.
Ziyarette İlçe Başkanı İktav merkezinde açtığımız basın tarihi ve gazete manşetlerinde deprem gerçeği fotoğraf , kitaplar ve gazeteler sergisini gezerek 17 Ağustos depremi ile ilgili anılarını anlattı .
Ziyarette Ak Partinin kuruluşunda Gebze bölgesinin önemli olduğunu Ak partinin Gebze Eskihisar otel atabayda kurulduğunu hatırlatıp bu konuda geniş bir çalışma yaparak belgesel çekimi yaptığımı söyledim.
İlçe Başkanı Recep bey`e araştırma merkezi kütüphanemiz de yer alan arşiv belgeleri ve kitaplar hakkında bilgi verdik. www.gebzegazetesi.com olarak ziyareti canlı yayınlayıp haber haline getirdik.
Ziyaretle ilgili Gebze Gazetesin devlet alan haberini sizlerle paylaşıyorum
AK Parti İlçe Başkanı Kaya İKTAV Kütüphanesin de
Ak Parti Gebze ilçe başkanı Recep Kaya yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ünal ve Enes Yaylak ile İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek açılan tarih ve Kültür sergilerini gezdi .
İlçe Başkanı Recep Kaya kütüphanemiz de açtığımız. Kocaeli Basın tarihi ve gazete manşetlerin de deprem gerçeği ile Kocaeli kitapları sergisini gezerek kütüphanemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman`dan kütüphane hakkında bilgi aldı
Başkan Kaya 17 Ağustos depremi ile ilgili anılarını ilk kez www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanemiz de www.gebzegazetesi.com canlı yayının da anlattı .
Ak Parti Gebze ilçe başkanı Recep Kaya`nın İktav Belgesel yayıncılık araştırma merkezi kütüphanemizi ziyareti Gebze Gazetesi tarafından yapılan canlı yayını bu linkden izleyebilirsiniz.
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