İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemize Ziyaretler Devam Ediyor

İlçe Başkanı Recep bey`e araştırma merkezi kütüphanemiz de yer alan arşiv belgeleri ve kitaplar hakkında bilgi verdik.

İlçe Başkanı Recep bey`e araştırma merkezi kütüphanemiz de yer alan arşiv belgeleri ve kitaplar hakkında bilgi verdik.

Ziyarette Ak Partinin kuruluşunda Gebze bölgesinin önemli olduğunu Ak partinin Gebze Eskihisar otel atabayda kurulduğunu hatırlatıp bu konuda geniş bir çalışma yaparak belgesel çekimi yaptığımı söyledim.

Ziyarette Ak Partinin kuruluşunda Gebze bölgesinin önemli olduğunu Ak partinin Gebze Eskihisar otel atabayda kurulduğunu hatırlatıp bu konuda geniş bir çalışma yaparak belgesel çekimi yaptığımı söyledim.

Ziyarette Ak Partinin kuruluşunda Gebze bölgesinin önemli olduğunu Ak partinin Gebze Eskihisar otel atabayda kurulduğunu hatırlatıp bu konuda geniş bir çalışma yaparak belgesel çekimi yaptığımı söyledim.

Ziyarette İlçe Başkanı İktav merkezinde açtığımız basın tarihi ve gazete manşetlerinde deprem gerçeği fotoğraf , kitaplar ve gazeteler sergisini gezerek 17 Ağustos depremi ile ilgili anılarını anlattı .

Ziyarette İlçe Başkanı İktav merkezinde açtığımız basın tarihi ve gazete manşetlerinde deprem gerçeği fotoğraf , kitaplar ve gazeteler sergisini gezerek 17 Ağustos depremi ile ilgili anılarını anlattı .

ilim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ve Devri Alem belgesel programı

ilim kültür ve tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ve Devri Alem belgesel programı

Dilovası Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdüründen sonra Ak Parti Gebze İlçe Başkanı sayın Recep Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İktav

Dilovası Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdüründen sonra Ak Parti Gebze İlçe Başkanı sayın Recep Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri İktav

AK Parti İlçe Başkanı Kaya İKTAV Kütüphanesin de

Ak Parti Gebze ilçe başkanı Recep Kaya yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ünal ve Enes Yaylak ile İlim Kültür Tarih araştırmaları merkezi kütüphanemizi ziyaret ederek açılan tarih ve Kültür sergilerini gezdi .

İlçe Başkanı Recep Kaya kütüphanemiz de açtığımız. Kocaeli Basın tarihi ve gazete manşetlerin de deprem gerçeği ile Kocaeli kitapları sergisini gezerek kütüphanemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman`dan kütüphane hakkında bilgi aldı

Başkan Kaya 17 Ağustos depremi ile ilgili anılarını ilk kez www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanemiz de www.gebzegazetesi.com canlı yayının da anlattı .