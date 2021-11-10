İktav Kütüphanesin de Atatürk Kitapları Arşivi

Bugün 10 Kasım Atatürk’ün vefat yıl dönümü İKTAV araştırma merkezi kütüphanemizde bulunan Atatürk kitapları arşivimiz tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine açtık. Geçtiğimiz yıl 10 Kasım da Atatürk kitapları sergisi açarak şu bilgileri paylaşmıştık .
Atatürk Kitapları Sergisi
Kurtuluş savaşı'nın baş komutanı devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitap ve kütüphanelere büyük önem vermişti .
Yazdığı Nutuk kitabı ile anılarını kitaplaştırmıştı.
İl ve ilçelere kütüphaneler kurulmasını istemiş .
Elmalılı Hamdi yazar'a Elmalı tefsirini yazdırmış .
Büyük hadis kitabı sahihi Buhari’yi tercüme ettirmiş .
Anadolu ve Türk tarihini araştırtıp kitaplaştırmış.
Vakıflar genel müdürlüğünü 1924 yılında kurdurup. Genel müdürlüğünün amblemine Anadolu'da Malazgirt Zaferi öncesi selçuklulular tarafından Erzurum Pasinlerde ilk vakfın kurulduğu 1048 yılını yazdırarak Selçukludan Osmanlı’ya vakıfların korunup gelecek kuşaklara emanet ederek Vakıf medeniyetine sahip çıkmış . Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktav.com araştırma merkezi kütüphanemizde yer alan Atatürk Kitapları Sergisi ile saygı ile anıyoruz