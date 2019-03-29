İKTAV’a Sergili Açılış!







Kütüphaneler Haftasın da Kocaeli’nin İlk Özel Araştırma Merkezi Kütüphanesi İKTAV Kütüphanesi Resmen Hizmete Açılarak Kocaeli ve Gebze Kitapları Sergisi düzenlendi. Devri Alem Belgesel Programı yapımcısı ve Gazeteci İsmail Kahraman’ın öncülüğünde Gebze’de kurulan İlim, Kültür, Tarih, Teknoloji Araştırma Merkezi İKTAV Kütüphanesinde 44 Yıllık birikimle oluşturulan on binlerce kitap, dergi ve gazete ile Devri Alem Belgesel TV program Arşivleri, belgesel video görüntüler ve fotoğraflar yer alıyor.



KAYMAKAM GÜLER HİZMETE AÇTI



55. Kütüphaneler Haftası dolayısı ile İKTAV Kütüphanesi’nin resmî açılışını Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Kültür Müdürü Ercan Yamen, Gebze kütüphane Müdürü Tevhide Buğan ve Gebze’de düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğini düzenleyen Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel ile kültür Müdürlüğü yetkilileri ve bazı okul müdürleri de katıldı. Törende konuşan Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman, 44 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatında topladığı kitap, belgesel, dergi ve fotoğrafları kültürümüze kazandırmak için, Kocaeli kültür Müdürlüğü ve Valilik olurları ile 240 metrekarelik kendine ait yerde oluşturmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Kahraman, Kütüphane ve Araştırma Merkezi’nin Akademisyenler, yüksek lisans, doktora Tezi hazırlayanlara ve Araştırmacılara açık olduğunu söyledi.



55. Kütüphaneler Haftası dolayısı ile İKTAV Kütüphanesi’nin resmî açılışını Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Kültür Müdürü Ercan Yamen, Gebze kütüphane Müdürü Tevhide Buğan ve Gebze’de düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliğini düzenleyen Çolakoğlu Kız Meslek Lisesi Müdürü Aycan Çamlıbel ile kültür Müdürlüğü yetkilileri ve bazı okul müdürleri de katıldı. Törende konuşan Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman, 44 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatında topladığı kitap, belgesel, dergi ve fotoğrafları kültürümüze kazandırmak için, Kocaeli kültür Müdürlüğü ve Valilik olurları ile 240 metrekarelik kendine ait yerde oluşturmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Kahraman, Kütüphane ve Araştırma Merkezi’nin Akademisyenler, yüksek lisans, doktora Tezi hazırlayanlara ve Araştırmacılara açık olduğunu söyledi.



HERKESE ÖRNEK OLMALI



Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yaptığı konuşmada Araştırma Merkezi ve Kütüphane’nin çok büyük bir emek ve çalışma ürünü olduğunu, böyle bir özel merkezin kütüphaneler haftasında açmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen ise, “Kütüphane’nin oluşum ve kuruluşunu yıllardan beri takip ediyorum bu kütüphanede çok önemli arşiv ve Kitaplar yer alıyor görsel ve belgesel Arşivi çok önemli istek ve arzum burası herkese örnek olur imkanı olan arşiv sahipleri böyle kütüphane ve Araştırma Merkezi kurar.”dedi.







SERGİ 15 NİSAN’A KADAR AÇIK OLACAK