İktisatEvim’den Taksitle ev ve araba Kampanyası

Ev almadan önce araba almanın kredi alma yeteneğinizi etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bir araba kredisi kredinizi çeşitli şekillerde etkiler ve ayrıca borç yükümlülüklerine bağlı olmayan gelir miktarınızı azaltır. Öncelikle şu anda sizin için daha iyi önceliğin ne olduğu konusunda eğitimli bir karar alın: bir araba kredisi veya ev kredisi ya da hiçbiri Taksitle ev ya da araba almaya ne dersiniz? Evet, gerçekten devlet yasaları ile de düzenlenmiş tasarruf finansman sisteminde kısa sürede ev sahibi olabilirsiniz.

Ev almadan önce araba almanın kredi alma yeteneğinizi etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bir araba kredisi kredinizi çeşitli şekillerde etkiler ve ayrıca borç yükümlülüklerine bağlı olmayan gelir miktarınızı azaltır. Öncelikle şu anda sizin için daha iyi önceliğin ne olduğu konusunda eğitimli bir karar alın: bir araba kredisi veya ev kredisi ya da hiçbiri Taksitle ev ya da araba almaya ne dersiniz? Evet, gerçekten devlet yasaları ile de düzenlenmiş tasarruf finansman sisteminde kısa sürede ev sahibi olabilirsiniz.

Bir ev birçok şey olabilir: bir cennet, çocuk veya köpek yetiştirmek için bir yer, bir yatırım. Kulağa harika geliyor. Peki ev ya da araba almaya karar verdiysen ilk adımların ne olmalı!

Fiyat aralığınızı belirleyin.

Borç ve gelir oranınızı ayarlayın.

Tasarruflarınızı göz önünde bulundurun

Evi Bulun

Ve İktisatEvim ile taksitle ev satın alma konusunda irtibata geçin.

Banka Kredisi ile Tasarruf Finansman Şirketleri Arasındaki Farklar

Banka öncelikle kredi notunuza balar ve uygun ise size faiz ile kredi kullandırır. Ev ve araba kredisi alacaksanız peşinatınızın olması gerekir. Genellikle bu peşinat almak istediğiniz kredinin %20’si olarak belirlenmiştir. Sonrasında en fazla 48 aya kadar kredi kullanma şansınız olur.

İktisatEvim gibi tasarruf finansmanı şirketleri ise peşinatsız, faizsiz ve küçük taksitlerle ev sahibi olmanıza olanak sağlar. İktisatEvim cüzi bir hizmet bedeli almaktadır.

İktisaEvim Ev ve Araba Kampanyaları

İktisatEvim faiz yükü altına sokmadan, peşinatsız ve küçük taksitlerle ev sahibi yapıyor. Gelir durumunuza göre her ay ne kadar taksit ödeyebileceğiniz planlayın. Gerisini İktisatEvim uzmanlarına bırakın. Kısa sürede sizleri ev sahibi yapacaktır. Küçük taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olmak mümkün! İktisatEvim dilerseniz kura ile dilerseniz diğer tasarruf finansman sistemleri ile ev ya da araba sahibi yapabilir. Taksit tutarını kendiniz belirlediğiniz için her şey gerçekten çok kolay olacaktır.

Bir ev satın almak kolay iş değildir. Hem psikolojik hem de maddi baskı hissedebilirsiniz. Ancak İktisatEvim en azından maddi stresinizi giderecek teklifler ile karşınıza çıkıyor. Dilerseniz peşinat vermeden üstelik taksitle araba satın alabilirsiniz. Arabanızı yenileyebilir ya da arsa yatırımı yapabilirsiniz. Tüm bu ihtiyaçlarınız için faizsiz tasarruf sistemi ile İktisatEvim sizlere destek verecektir. Web sitesi üzerinden görüşebilir ve şartlarınıza uygun sistemlere göz atabilirsiniz.