İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’dan tarihi Hünkar Çayırı açıklaması!

Gebze’nin manevi tapu senetlerinden birisi olan, 3 Mayıs 1481 tarihinde fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Hünkâr Çayırı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hünkar Çayırı ile ilgili en son açıklama AK Parti Kocaeli il Başkanı sayın Şemsettin Ceyhan’dan geldi.

AK Parti tarafından yeniden İl başkan adayı olarak ilan edilen Şemsettin Ceyhan, basınla yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Gerçekten tarihe mal olacak sayın Ceyhan’ın açıklamalarını burada paylaşarak tarihe not düşmek istiyorum. Hünkar Çayırı’nın bu ay yapılacak Büyükşehir Meclisi’nde koruma altına alınacağını ifade eden Sayın Ceyhan Hünkar Çayırı ile ilgili şu açıklamayı kapattı:

KORUMA ALTINA ALINACAK

Hünkar Çayırı’nın satışının durdurulduğunu ve bölgenin koruma altına alınacağını ifade eden Ceyhan, “Biz bu konu daha önce gündeme geldiğinde Bakanımızla birlikte karşı çıkmıştık. Burayı adına uygun bir şekilde değerlendirmek istediğimizi ilettik. Alternatif yerlere Üniversite yapılmasını önerdik. Başbakanımızda bunu olumlu karşıladı. Son noktada bu konu bu ay Büyükşehir Meclisine gelecek ve 195 bin dönümün tamamı koruma altına alınacak. Buranın Fatih’e uygun bir şekilde Rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini arzu ediyoruz.”diye konuştu.

Ceyhan diğer konularda ise şu ifadeleri kullandı: "İlçeler bazında teşkilatlarımızın kongrelerini tamamladık. Ardından Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırladık. Kocaeli Ak Parti İl Kongresi için bütün teşkilatlarımızın katılımı ile ve genel merkezin istişaresi ile şahsımın adaylığını açıkladık. Coşkulu bir kongre adına hazırlığımıza başladık. Bu anlamda Gebze basını ile de bir araya geldik. İnşallah 25 Şubat'ta güçlü bir kongre ile hız kesmeden tüm, ilçelerimizde Kocaeli’de öncelikle yerel seçimde ardından da Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli seçim sonucuna imza atmak istiyoruz."dedi.

YÖNETİCİLER ADAY OLACAK MI?

İl ve ilçe kongreleri sonrasında teşkilatlarda görev alan isimlerin seçimlerde aday olmaları konusunda açıklama yapan İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Seçime 1 yıl var. Yenilenen yerlerimiz var. Göreve devreden arkadaşlar halkın arasından ayrılmaz, bizden de kopmaz. Kenara geçmez. Türkiye'de 30 il başkanı değişti. Yeni il başkanlarının seçimlerde görev almamaları yönünde genel bir prensip var. Bizim arzu ettiğimiz seçim döneminde teşkilatlarımızın boşalmamasıdır. Bu konuda süreç ilerleyen günlerde netleşir."dedi.

İZMİT NEYSE GEBZE’DE O

Gebze’de yapılan devlet yatırımları ve projelerin uzamasına yönelik soruya Fatih Devlet Hastanesi örneğinde cevap veren Ceyhan, "Sağlık ve ulaşım noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ilk ve öncelikli yatırımları Darıca ve Gebze Hattına yapıyoruz" diyen Ceyhan, "Gebze, Çayırova ve Darıca bölgesindeki hastanelerimizin daha da iyileştirilmesi, araştırma hastanesine dönüşümleri yeni hastane yapımları inanın Kocaeli'nin doğu noktasındaki ilçelerden daha önemli. Bizim için İzmit neyse Gebze’de odur. Bu bölgede her seçimden vatandaşımızdan büyük destek görüyoruz. Biz de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Belediyelerimiz en iyi hizmeti yapmak için çalışıyor. Bu kapsamda Metro projesini öncelikle Gebze-Darıca hattına 3 Milyar TL yatırımla yapıyoruz. Metro konusunda önce Kartepe, Derince, Cengiz Topel hattını düşünmedik. Önce Gebze ve Darıca'yı öne çektik."dedi.

TARİHE NOT DÜŞTÜK

Belgeselci olarak Hünkâr Çayırı ile ilgili tüm gelişmeler ve açıklamaları kayıt altına aldık. Belgeselcilik de arşiv çok önemli. Hünkar Çayırı ile ilgili bu güne kadar yapılmış, söylenmiş tüm sözleri yakından takip ederek bilgi ve belgeleri arşivledik. Kim ne söyledi, hangi açıklamayı yaptı bu kayıtlar tarihe ışık tutması adına önemliydi. Gazete kupürleri dahil her şeyi gelecek kuşaklara aktarma adına kayır altına aldık.

Hünkar Çayırı gerçekten bölgemiz için önemli. Hünkar Çayırı ile ilgili bugüne kadar yapılan yanlışlıkların da bence hesabı sorulmalıdır. 80 yıl önce Hünkâr Çayırı’nın nasıl yeşillendirilip bakımlı hale getirildiğini fotoğraflarını görünce oldukça duygulanıyorum. İnsan üstü gayretle bu alan korunmuş; 4 Milyon metre karelik bu bölge yeşillendirilmiş ve bakımlı hale getirilmiş. Yeşil ve bakımlı hale getirilen bu bölge maalesef ranta kurban gitmiş, yer üzerinde büyük rantlar vurulmuş ve betonlaştırılmıştır. 1943 yılında 45 bin dönüm yani 4 Milyon metrekare alan olan Hünkar Çayırı bölgesi nasıl 195 bin metrekareye düştü ve kimler buralardan yer aldı, kimlere bu buradan yer verildi? Bunlar ortaya çıkarılmalı, tek tek açıklanmalıdır. Bu çalışmanın da yapılıp açıklanacağına inanıyorum. Kocaeli ve Gebze kamuoyunun sağ duyusu sayesinde Hünkar Çayırı’nın korunup satılmaktan kurtartılması gerçekten çok önemli. Bu konuda emeği geçen herkese şükran borcumuz var.