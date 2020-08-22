İl gençlik kollarında bayrak değişimi İYİ Parti İl Gençlik Kolları başkanlığında bayrak değişimi yaşandı. Mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Tugay Östürk, İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın danışmanı olurken İl Gençlik Kolları başkanlığına, Gökçe Nesli Kondu atandı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:54