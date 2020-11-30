İl Genelinde Covid-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Kurallara uyulması konusunda titiz davranan ve bu konuda yoğun mesai harcayan Vali Seddar Yavuz, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak: “Salgınının yayılma hızına hep beraber dur diyeceğiz” dedi.
İlçelerimizde ise Kaymakamlarımız başkanlığında, emniyet ve belediye yetkilileriyle beraber 7/24 vatandaşın yoğun olarak bulunduğu AVM, esnaflar, toplu taşıma araçları, semt pazarlarında sürekli denetimlere devam edilirken, özellikle alınan son tedbirler doğrultusunda sigara yasağı getirilen cadde ve alanlarda uyarılarda bulunarak, Maske, Mesafe, Hijyen konularında hatırlatmalarda bulundular.