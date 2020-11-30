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İl Genelinde Covid-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısında artış görülmesi ile birlikte il genelinde Vali Seddar Yavuz’un koordinesinde başlatılan denetimler, ilçelerimizde Kaymakamlar, Belediye Başkan ve yardımcıları, emniyet, zabıta ekiplerinin de katılımlarıyla aralıksız devam ediyor.

İl Genelinde Covid-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

30 Kasım 2020 Pazartesi 16:54

 Yoğun programlarına rağmen her fırsatta Covid-19 denetimlerine devam eden Vali Seddar Yavuz, İzmit ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeleri,  İzmit Yürüyüş Yolu ile İzmit Ayakkabıcılar Çarşısındaki esnafları bu kapsamda ziyaret etti.  Vali Yavuz, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarımıza maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatıp maske dağıtarak, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu 

Kurallara uyulması konusunda titiz davranan ve bu konuda yoğun mesai harcayan Vali Seddar Yavuz, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak: “Salgınının yayılma hızına hep beraber dur diyeceğiz” dedi.  

İlçelerimizde ise Kaymakamlarımız başkanlığında, emniyet ve belediye yetkilileriyle beraber 7/24 vatandaşın yoğun olarak bulunduğu AVM, esnaflar, toplu taşıma araçları, semt pazarlarında sürekli denetimlere devam edilirken, özellikle alınan son tedbirler doğrultusunda sigara yasağı getirilen cadde ve alanlarda uyarılarda bulunarak, Maske, Mesafe, Hijyen konularında hatırlatmalarda bulundular.  










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