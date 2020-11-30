İl Genelinde Covid-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Son zamanlarda ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de Koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısında artış görülmesi ile birlikte il genelinde Vali Seddar Yavuz’un koordinesinde başlatılan denetimler, ilçelerimizde Kaymakamlar, Belediye Başkan ve yardımcıları, emniyet, zabıta ekiplerinin de katılımlarıyla aralıksız devam ediyor.

Yoğun programlarına rağmen her fırsatta Covid-19 denetimlerine devam eden Vali Se ddar Yavuz, İzmit ilçe merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddeler i , İzmit Yürüyüş Yolu ile İzmit Ayakkabıcılar Çarşısı ndaki esnaf ları bu kapsamda ziyaret etti. Vali Yavuz, ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarımıza maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlat ıp maske dağıtarak, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyar ılarda bulundu .

Kurallara uyulması konusunda titiz davranan ve bu konuda yoğun mesai harcayan Vali Seddar Yavuz, denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak: “Salgınının yayılma hızına hep beraber dur diyeceğiz” dedi.