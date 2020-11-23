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İl Ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın 2 yıl önce yazmış olduğu İl Ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz adlı makalesini sizlere sunuyoruz..Marmara Bölgesi Fatihi Kocaeli, Düzce, Akçakoca ve Sakarya`ya adını veren Akçakoca Gazi’nin Kandıra Babatepedeki anıt mezarı ziyaretçi bekliyor.

İl Ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

23 Kasım 2020 Pazartesi 10:24

Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz
Orhan Gazi döneminde Kocaeli Sakarya, Düzce ve Yalova bölgesini fetheden adını Akçakoca Gaziden alan Kocaeli’de yaşayanlar bile Akçakoca Gazi’nin Kandıra Babatepedeki mezarını bilmiyor . Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Akçakoca Gazi adına düzenlenen Uluslararası Akçakoca Gazi sempozyumuna bizde Akçakoca Gazi döneminde Gebze Bölgesi adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde bir çok devlet yöneticisi ve insanlarımız Akçakoca`nın kim olduğunu bile bilmiyor . Sakarya Tv ve Devrialem Tv olarak Akçakoca`nın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Babatepeden yaptığımız canlı yayın programının lingini sizlerle paylaşıyor .Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel tv programını Avrasya Gazeteciler Derneği www.agrt.net aracılığı ile bir çok tv kanalına kültür hizmeti olarak göndereceğiz
Kültür Bakanlığına Tarihi Görev
Başta Kültür ve Turizim Bakanlığı ve Valilerimize büyük görev düşüyor .Kent kültür bilinci kampanyaları başlatılmalı .Öğrenciler ve bölge halkı yaşadıkları yerin kültür tarih ve turizm değerlerini bilmelidir .
Kcaeli büyükşehir belediye başkanı. sayın İbrahim. Karaosmanoğlu ile yaptığımız bir söyleşide Kocaeli halkının yüzde. 85`inin Kocaeliyi tanıyıp bilmediğini söylemişti .

Akçakoca Gazi Kimdir
Akçakoca Bey Anıt Mezarı - Kocaeli Kandıra Babatepede bulunuyor
1234-1328 yıllarında yaşayan Kocaeli Fatihi Akçakoca Bey, 1308 yılına kadar Ereğli’den Karasu’ya kadar olan bölgeyi, 1308 yılından 1326 yılına kadar Ayan Gölü kuzeyinde Akova, Akçaköy, Kandıra İzmit (o tarihte Nikomedia) yakınlarındaki Kaymas, Çayırköy’e kadar yerleri zapt ederek Osmanlı Devleti sınırları içinde katar. İzmit üzerine son kez akın yapacağı sırada, çadırını kurmuş bulunduğu Kandıra yakınlarındaki Babatepe’de (94 yaşında) 1328’de ölür. Vasiyeti gereği Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye gömülür. Sonradan adına ve anısına saygı nişanesi olmak üzere devletine kattığı bu yöreye” KOCAELİ” denir. Anıt Mezarı Kandıra İlçesi Babadağ mevkiindedir.
Kıcaeli başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli ve Düzce Akçakocaya adını veren Orhangazi’nin komutanı Akçakoca Gazi’yi Rahmet minnet ve Şükran’la anıyoruz.














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