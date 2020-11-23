İl Ve İlçelerimizin Değerlerini Ne Kadar Tanıyoruz

Orhan Gazi döneminde Kocaeli Sakarya, Düzce ve Yalova bölgesini fetheden adını Akçakoca Gaziden alan Kocaeli’de yaşayanlar bile Akçakoca Gazi’nin Kandıra Babatepedeki mezarını bilmiyor . Geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Akçakoca Gazi adına düzenlenen Uluslararası Akçakoca Gazi sempozyumuna bizde Akçakoca Gazi döneminde Gebze Bölgesi adı ile bir bildiri hazırlayıp sunmuştuk. Kocaeli bölgesinde bir çok devlet yöneticisi ve insanlarımız Akçakoca`nın kim olduğunu bile bilmiyor . Sakarya Tv ve Devrialem Tv olarak Akçakoca`nın anıt mezarının bulunduğu Kocaeli Kandıra Babatepeden yaptığımız canlı yayın programının lingini sizlerle paylaşıyor .Akçakoca Gazi ile ilgili hazırladığımız belgesel tv programını Avrasya Gazeteciler Derneği

aracılığı ile bir çok tv kanalına kültür hizmeti olarak göndereceğiz