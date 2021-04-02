İlçe Belediyeleri ‘Sıfır Atık’ İçin Toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin katılımıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem’in yanı sıra ilçe belediyelerinin Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimlerinden sorumlu müdür ve teknik personeli katıldı.

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Programın açış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile çevre ve insan sağlığının korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde yürütülmesinin önemini vurguladı.

ÜLKE EKONOMİSİ KAZANACAK

Bakanlık tarafından belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda yapılması gerekenleri anlatan Önem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğinin arttırılması, depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulduğunu belirtti. Önem, Ajansın bu faaliyetlerinin yanı sıra kamuoyunda farkındalık oluşturmaya yönelik yapılacak çalışmalarla da geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanan miktarının arttırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlanacağını ifade etti.

TÜM ANAOKULLARINA ATIK AYRIŞTIRMA OYUN SETLERİ

Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ise atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması çalışmalarında, ikili toplama sistemine geçişlerin öncelikli olarak alışveriş merkezleri, lokanta, sanayi bölgeleri gibi uygun alanlarda kurulması ve yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Hacimli atıklar (mobilya, yatak, koltuk vb.) ile park ve bahçe atıklarının (dal, budak ve çim atıkları) değerlendirilmesine yönelik çalışmaların işbirliği içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, evlerden kaynaklanan ilaç atıklarının yönetimine dair yapılması planlanan çalışmalar, akıllı şehir uygulamaları kapsamında yapılabilecek örnek uygulamalar özelinde bilgi paylaşımında bulundu. Kılıç, öğrencilerin küçük yaşta geri kazanım konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak maksadıyla İl genelindeki tüm anaokullarına atık ayrıştırma oyun setlerinin dağıtıldığı bilgisini de aktardı.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAYGINLAŞTIRILMALI

İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, öncelikli olarak bina ve yerleşkelerde kaynağında ayrı toplama sisteminin kurulması ve işletilmesi, özel atıkların kaynağında ayrı toplama verimliliğinin arttırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekliliği görüşüldü.

DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yapılan Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantılarının düzenli olarak yapılmasının; yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, geliştirilmesine ve izlenmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.























