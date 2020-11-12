İlçe Pazarlarında Denetimler

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Selamet Güner, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte geçtiğimiz gün semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi. Vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan heyet, denetimlerin kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında devam edeceğini hatırlattı. Denetimlerde yayımlanan genelge ve İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararlarına aykırı davranan kişilere de gerekli yasal işlemler uygulandı.





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