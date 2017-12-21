İlçe yolları yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminden sonra Kocaeli’nde yol bakım ve onarım işleri için 2018 ilkbahar aylarına hazırlık yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de 2018 ilkbahar ayları için şimdiden çalışmalara başladı. Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük gibi birçok ilçenin yol bakım ve onarım çalışmaları için ihaleye çıkıldı. Bu kapsamda “Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük İlçeleri Yolları Bakım ve Onarım Yapım İşi” ihalesi 19 Aralık 2017 Salı günü gerçekleştirildi. Yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi.

KIŞ SONRASI YOL BAKIM VE ONARIMI

Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde asfalt yama ve serim yapım işleri için 19 Aralık 2017 tarihinde ihale yapıldı. Planlanan çalışmalarda 35 bin ton asfalt serimi, 10 bin ton asfalt yama ve 12 bin ton plentmiks temel (alt temel malzeme) işleri yapılacak.

FİRMALAR TEKLİFLERİNİ SUNDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalede 7 firma teklif sundu. En yüksek teklifi 5 milyon 523 bin TL ile Mehmet Aksekili Ispartakule Yapı+TC Altyapı A.Ş. verirken, en düşük teklifi 4 milyon 87 bin TL ile Yalaz İnşaat verdi.