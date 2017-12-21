İlçe yolları yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de 2018 ilkbahar ayları için şimdiden çalışmalara başladı. Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük gibi birçok ilçenin yol bakım ve onarım çalışmaları için ihaleye çıkıldı. Bu kapsamda “Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük İlçeleri Yolları Bakım ve Onarım Yapım İşi” ihalesi 19 Aralık 2017 Salı günü gerçekleştirildi. Yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi.
KIŞ SONRASI YOL BAKIM VE ONARIMI
Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde asfalt yama ve serim yapım işleri için 19 Aralık 2017 tarihinde ihale yapıldı. Planlanan çalışmalarda 35 bin ton asfalt serimi, 10 bin ton asfalt yama ve 12 bin ton plentmiks temel (alt temel malzeme) işleri yapılacak.
FİRMALAR TEKLİFLERİNİ SUNDU
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalede 7 firma teklif sundu. En yüksek teklifi 5 milyon 523 bin TL ile Mehmet Aksekili Ispartakule Yapı+TC Altyapı A.Ş. verirken, en düşük teklifi 4 milyon 87 bin TL ile Yalaz İnşaat verdi.
|
Firma
|
Teklif
|
Yalaz İnşaat
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4 milyon 087 bin TL
|
Gökbeyaz İnşaat
|
4 milyon 134 bin TL
|
Elif Öfgeli
|
4 milyon 281 bin TL
|
Kulaca İnşaat
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4 milyon 372 bin TL
|
Seven İnşaat
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4 milyon 399 bin TL
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MF Atılgan İnşaat
|
4 milyon 992 bin TL
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Mehmet Aksekili + TC Altyapı A.Ş.
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5 milyon 523 bin TL