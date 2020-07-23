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İleri mühendisliğin temelleri atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temeli atıldı

İleri mühendisliğin temelleri atıldı

23 Temmuz 2020 Perşembe 17:54

İMES Organize Sanayi Bölgesi Uygulamalı  İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Temel Atma Töreni,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Kocaeli Türkiye’nin yeni yüzü, bilim, sanayi ve teknoloji üssü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin ilimize çok büyük önem verdiğine, sanayicimizin her zaman yanında olduğuna ve her fırsatta desteklediğine de şahit oluyoruz.” diyen Vali Seddar Yavuz’un konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmalarında; “Birazdan İMES Organize Sanayi Bölgesi Uygulamalı İleri Mühendislik ve Mükemmeliyet Merkezinin temelini atacağız. Böyle güzel bir vesileyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

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