İleri mühendisliğin temelleri atıldı

İMES Organize Sanayi Bölgesi Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmalarında; “Kocaeli Türkiye’nin yeni yüzü, bilim, sanayi ve teknoloji üssü. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin ilimize çok büyük önem verdiğine, sanayicimizin her zaman yanında olduğuna ve her fırsatta desteklediğine de şahit oluyoruz.” diyen Vali Seddar Yavuz’un konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmalarında; “Birazdan İMES Organize Sanayi Bölgesi Uygulamalı İleri Mühendislik ve Mükemmeliyet Merkezinin temelini atacağız. Böyle güzel bir vesileyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

