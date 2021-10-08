İletişim Fakültelerinde Belgeselcilik Yüksek Okulu Kurulmalı Ve Belgeselcilik Bölümleri Açılmalı

Dünyanın birçok ülkesi belgeselciliğe büyük önem verip, üniversite bünyelerinde Belgesel Fakülteleri kurup, özel bölümler açarken Türkiye’de hiçbir iletişim fakültesinde belgeselcilik bölümü olmaması büyük bir eksiklik.

Dünyanın birçok ülkesi belgeselciliğe büyük önem verip, üniversite bünyelerinde Belgesel Fakülteleri kurup, özel bölümler açarken Türkiye’de hiçbir iletişim fakültesinde belgeselcilik bölümü olmaması büyük bir eksiklik.

Dünyanın birçok ülkesi belgeselciliğe büyük önem verip, üniversite bünyelerinde Belgesel Fakülteleri kurup, özel bölümler açarken Türkiye’de hiçbir iletişim fakültesinde belgeselcilik bölümü olmaması büyük bir eksiklik.

Yüksek Öğretim Kurumu bir araştırma yaparak, bazı iletişim fakülteleri bünyesinde belgeselcilik bölümleri veya Belgeselcilik Yüksek Okulu açılması İçin karar almalı.

Her geçen gün büyük ilgi gören ve her bakımdan önemli olan belgeselciliği gençlere sevdirmek, yeni belgeselcilerin yetişmesine imkan sunmak için belgeselcilik bölümleri çok önemli.