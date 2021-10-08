İletişim Fakültelerinde Belgeselcilik Yüksek Okulu Kurulmalı Ve Belgeselcilik Bölümleri Açılmalı

http://www.gebzegazetesi.com/iletisim-fakultelerinde...
Dünyanın birçok ülkesi belgeselciliğe büyük önem verip, üniversite bünyelerinde Belgesel Fakülteleri kurup, özel bölümler açarken Türkiye’de hiçbir iletişim fakültesinde belgeselcilik bölümü olmaması büyük bir eksiklik.
Yüksek Öğretim Kurumu bir araştırma yaparak, bazı iletişim fakülteleri bünyesinde belgeselcilik bölümleri veya Belgeselcilik Yüksek Okulu açılması İçin karar almalı.
Her geçen gün büyük ilgi gören ve her bakımdan önemli olan belgeselciliği gençlere sevdirmek, yeni belgeselcilerin yetişmesine imkan sunmak için belgeselcilik bölümleri çok önemli.
Belgeselcilik konusunda kendisini çok iyi yetiştirmiş, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu genç iletişimci Uğur Tatar tarafından kurulan Maksat Sinema Olsun internet sayfasında yayınlanan söyleşimi sizinle paylaşmak istiyorum.
Karabük Üniversitesi’ne önermiştik
Belgesel Festivali’nde Türkiye’de marka haline gelen Karabük Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin düzenlendiği Safranbolu’da Belgeselcilik Meslek Yüksek Okulu açılması için hem üniversite rektörü ve hem de festival yönetimine yıllar önce yazılı ve sözlü öneride bulunmuştum. Bir gün bu önerimizin kabul göreceğine, iletişim fakültelerinde belgeselcilik bölümlerinin açılacağına inanıyorum.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Gala Gösterimi dolayısı ile İstanbul’da Türk Dünyası’nın çeşitli ülkelerinden gelen belgesel yapım ve yönetmenleri ile bir araya gelip, sohbet edip konuştum.
Türk Sineması’nın 105. yıl dönümü ile ilgili ünlü sanatçılarımızla, Türk Sineması’nın geleceği üzerinde görüş alıp, belgesel çekimleri yaptım.
Festivale keşke iletişim fakültelerimizin dekanları da katılıp festivalde yaşanan bu güzel tabloyu görselerdi. İletişim fakültelerimiz kendilerini yenilemeli ve geleceğe hazırlamalı.
İletişim Fakültelerinde Sosyal Medya bölümü açılmalı
Bugün çok önemli bir meslek haline gelen Sosyal Medya bölümü için Yüksek Öğretim Kurumu çalışma yapmalı, İletişim Fakülteleri bünyelerinde sosyal medya bölümleri açmalıdır.
Belgesel Festivali’nin Belgeselini Çekiyoruz
Baki kalan gök kubbede hoş bir seda imiş
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 1997 yılında ilk kuruluş çalışmaları Aksaray’da başladığında, bizde Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı olarak toplantıya katılmış, katkı sunmuştuk.
Aradan yıllar geçti, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak katıldığımız Ankara’da, TGF Genel Kurulu’nda, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu kurulma kararı alındı. Yılmaz Karaca’nın genel başkan seçildiği TGF Genel Kurulu tarafından Menderes Demir ve bana görev verildi.
Eskişehir’de 1.Türk Dünyası Gazeteciler Şurası toplandı, ardından Tataristan Kazan’da toplanan 2. Türk Dünyası Gazeteciler şurasında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından Türk Dünyası belgesel Filim Festivali düzenleme kararı alındı.
Bu güne kadar düzenlenen 1,2 ve 3 festival düzenlendi 4. Festival Gala ve Ödül Töreni 5 Ekim 2019 tarihinde İstanbul TRT Tepe Başı Stüdyoları’nda gerçekleşti. Bu güne kadar düzenlenen tüm etkinliklerin belgesel görüntülerini çekerek, Belgesel Festivali’nin belgeselini çekerek tarihe not düşüp kubbede hoş seda bırakmak istiyoruz.
An itibari ile Türk Dünyası 4. Belgesel Film Festivali Gala ve Ödül Törenleri TRT İstanbul Tepebaşı Stüdyoları’nda TRT Avaz tarafından canlı yayınlanıyor.
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Belgesel Filim Festivali’nde TGF Genel Başkan Yardımcısı olarak yürütme kurulunda görev alarak, katkı sunmaktan mutluluk duymaktayım.
Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler..