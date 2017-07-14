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İlhan Bayram, Başkan Karabacak’ı Konuk Etti

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

İlhan Bayram, Başkan Karabacak'ı Konuk Etti

14 Temmuz 2017 Cuma 10:22

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Başkan Karabacak, İlhan Bayram’ın Genel Müdürlük görevinde gerçekleştirdiği hizmetlere değinerek, yeni görevinde de kente önemli hizmetler vereceğini ifade etti.

“KENDİSİ BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTI”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlhan Bey’i yıllardır tanıdığını ifade ederek” Biz belediye başkanı olarak, kendisi de İSU’da genel müdür olarak hizmet verdi. Çok başarılı çalışmalara imza attı. Beraber de çok büyük projeler gerçekleştirdik. Ben inanıyorum ki genel sekreterlik görevi ile Büyükşehir Belediyemizde de önemli hizmetlere imza atacaktır. Kendisini tebrik ediyorum, Allah utandırmasın.”

“GÜZEL HİZMETLERE BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ”

Genel Sekreter İlhan Bayram ise Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Bayram sözlerine şöyle devam etti: “Başkanımıza nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz uzun zamandır beraberiz aynı ekipteyiz. İSU’da olduğu gibi burada da güzel hizmetleri aynı ekip anlayışıyla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerinde dolayı teşekkür ediyorum.”

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