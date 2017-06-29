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İlhan Bayram’a ilk ziyaret Ergün’den

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevine getirilen İlhan Bayram’ın ilk ziyaretçisi Bilim ve Teknoloji eski bakanı Nihat Ergün oldu.

İlhan Bayram'a ilk ziyaret Ergün'den

29 Haziran 2017 Perşembe 13:56

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valisi olarak atanmasının ardından Genel Sekreterlik görevine getirilen İlhan Bayram’a tebrik ziyaretleri başladı. Çarşamba günü Tahir Büyükakın’dan görevi devralan İlhan Bayram’ın ilk ziyaretçisi Bilim ve Teknoloji eski bakanı Nihat Ergün oldu.

 

NİHAT ERGÜN, İLK ZİYARET EDEN İSİM OLDU

Bilim ve Teknoloji eski bakanı Nihat Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı makamında ziyaret etti. Bayram’a yeni görevinde başarılar dileyen Ergün, “İlhan Bayram yıllardır Genel Müdür olarak görev yaptığı İSU’da çok başarılı çalışmalar yaptı.  İSU, Türkiye’nin bir numaralı su kanal idaresi oldu. Bunda kendisinin emeği çok büyüktür. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi’nde güzel hizmetler vereceğine tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

 

HİZMET ETMEYE DEVAM

Genel Sekreter İlhan Bayram ise Büyükşehir Belediyesi ile İSU’daki görevinde sık sık işbirliği halinde hizmetler yürüttüklerinin altını çizerek” Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevimde de kente hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Polat da bulundu.

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