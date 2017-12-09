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İlimli Öğrencilerinin Kütüphane Ziyareti

Özel İlim Eğitim Kurumu öğrencilerinde ‘’Ayın Kitap Kurtları’’ seçilen öğrenciler Gebze Beylikbağı Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

İlimli Öğrencilerinin Kütüphane Ziyareti

09 Aralık 2017 Cumartesi 13:49

 

Özel İlim Eğitim Kurumu öğrencilerinde ‘’Ayın Kitap Kurtları’’ seçilen öğrenciler Gebze Beylikbağı Kütüphanesi’ni ziyaret ederek hem kütüphane kurallarını öğrendiler hem de kütüphanede kitap okuyarak hoşça vakit geçirdiler.

       Darıca Beylikbağı Kütüphane Müdürü Sayın Kemal Tetik öğrencilere kütüphanede aradıkları kitapları nasıl bulacaklarını ve kütüphane kurallarının neler olduğunu anlattı. Ardından öğrenciler kütüphane raflarındaki kitapları konularına göre inceledikten sonra ilgilerini çeken kitapları okudular.

      Okuma saatinin ardından öğrencilere, kütüphane görevlilerince eğitici ve öğretici bir internet sitesi olan ‘’Herkes için Kütüphane’’ sitesi hakkında bilgi verildi.

     Bu keyifli gezinin ardından öğrencilere Kemal Tetik tarafından, sevilen çocuk kitapları hediye edildi.

 

                           
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