İlimtepe Mezarlığı 2. Etapta Taş Duvar Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki şehitlik ve diğer mezarlıkların bakım, onarım ve temizliklerini düzenli bir şekilde gerçekleştirirken diğer taraftan da yeni mezarlık alanları hazırlıyor. Bu çerçevede Körfez ilçesi İlimtepe Mezarlığı’nın 2. etabındaki taş duvar işleri tamamlandı.

3.600 METREKÜP TAŞ DUVAR

Çalışma kapsamında yeni mezarlık alanı olarak planlanan 2. etapta, taş duvar işleri tamamlandı. Üç kat halinde toplam uzunluğu 350 metre olan taş duvar inşa edildi. Ortalama yükseklikleri 3,5 metre olan taş duvarlara 3 bin 600 metreküp taş kullanıldı. Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri mezarlık içi tesviye çalışmalarını da tamamladı. Mezarlığın çevre düzenlemesi ile diğer işleri ilçe belediyesi tarafından yapılarak tamamlanacak.