İlk Başvuruyu Kadın Aday Yaptı!

Meclis üyeliği aday adaylığı için Gebze İlçe Başkanlığına gelerek dosyasını İlçe Başkanı Necati Korkmaz’a teslim eden Ayşegül Fındık, Kadınların "Yapıcı olmaları, fedakârlığı, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle aile ve toplumsal ihtiyaçları anında fark edebilme özellikleri vardır. Bu özelliklerinden ötürü mutlaka yaşadığı şehre katkı sunmak zorundadır. Bende bu katkıyı sunmak için başvuru yapıyorum." dedi.

Ayşegül Fındık'ın başvurusunu alan İlçe Başkanı Necati Korkmaz, başvurusundan dolayı teşekkür edip hayırlı olsun dileklerinde bulundu. "31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimi için Gebze İlçe teşkilatı olarak plan ve programlarımızı, gerekli alt yapıyı ve çalışma stratejilerimi belirledik. Bugün yeni yılın ilk gününde ilk başvurumuzu aldık. İşaret fişeğini Ayşegül Fındık kardeşimizle atıyoruz." şeklinde konuştu.

Korkmaz devamında, "İlk Başvurunun kadın aday olması hem bizim için hem de Gebze’miz için çok mühimdir. Çünkü Gebze nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadınlar, Gebze'nin, kalkınmasına, gelişmesine, problemlerin çözülmesine erkekler kadar katkı sunmak mecburiyetindeler. Kısaca hayatın her alanında olduğu gibi şehrimizi yönetim alanında da kadın eli değmeli. Bu minvalde ben de yaşadığım şehre katkı sunmak isterim diyen bütün kadınlara Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı olarak kapımız açıktır. Gelin bu şehri hep beraber yönetim." açıklamalarında bulundu.

Ayşegül Fındık Kimdir?

1990 Giresun doğumlu. Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu. İyi derece de İngilizce bilen Ayşegül Fındık; hali hazırda 2013’den beri özel bir şirkette Etüd ve Proje departmanında yöneticilik yapmaktadır.