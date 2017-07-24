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İlk defa Çanakkale’yi gördüler

Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’ye gidememiş olan 65 yaş üstü vatandaşlar için Çanakkale Şehitliği’ne gezi düzenledi

İlk defa Çanakkale'yi gördüler

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü bireylerden oluşan bir grup için önceki gün Çanakkale şehitliği gezisi düzenlendi. Düzenlenen gezi ve anma programına, daha önce Çanakkale’ye gidememiş olan yaşlılardan oluşan 45 kişilik gurup katıldı. Şehitliği gezen vatandaşlar, atalarının vatan için canlarını feda ettiği topraklarda duygusal anlar yaşadı.

 ADIM ADIM GEZDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Çanakkale’ye gitmek isteyip de gidememiş olan 65 yaş üstü vatandaşlar için Çanakkale gezisi düzenledi. Sabah saatlerinde Çanakkale’ye ulaşan vatandaşlar, rehber eşliğinde şehitler diyarını adeta adım adım gezdiler. Conkbayırı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Şehitler Abidesi, 26. Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği’ni ziyaret eden 65 yaş üstü vatandaşlar, kahramanlık destanı yazan atalarının huzurunda olmanın mutluluğunu yaşadı. Kafileye eşlik eden rehber, ziyaret sırasında guruptakilere, Çanakkale Savaşları ve yaşanan kahramanlıklar ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

 ZİYARETTEN MEMNUN KALDILAR

İlk defa Çanakkale’ye giden vatandaşlar yapılan bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını belirtirken duygusal anlar yaşadılar. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerinin Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etmesinde tüm olanakları sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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