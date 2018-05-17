İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar programlarının ilki Arapçeşme Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Yüzlerce mahalle sakini, aileleriyle ve komşularıyla birlikte aynı sofranın etrafında bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Arapçeşme’de gerçekleşen iftar programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, Mahalle Muhtarı Remzi Kandaz ve mahalle sakinleri katıldı.

MASALARI TEK TEK GEZDİ

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar saati öncesi tek tek masaları gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti, Ramazanlarını tebrik etti. Başkan Köşker çocuklarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de alan Başkan Köşker, “Allah nice Ramazanlarda birlikte iftar açmayı nasip etsin” dedi.

RAMAZAN AYI BEREKET AYI

İftar programında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki bizleri yeniden Ramazan’a kavuşturdu ve hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak nasip oldu. Allah’a ne kadar şükür etsek azdır. Allah Ramazan ayının ailemizle sağlık ve afiyet içerisinde geçirmeyi nasip etsin. Ramazan paylaşma ayı, birlik ayı, berberlik ayı. Önemli olan bu ayı en iyi şekilde değerlendirmek ve feyzinden istifade etmek. Allah Kadir Gecesini yaşayıp ardında bayrama kavuşturmayı nasip etsin. Ben bir kez daha Rabbime bu Ramazan ayına bizi kavuşturduğu için sonsuz şükrediyor, hayırlı Ramazanlar diliyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

NE KADAR ŞÜKÜR ETSEK AZ

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler iftar öncesi gerçekleştirildiği konuşmasında, “Allah hepimizin tutuğu oruçları kabul etsin. Çok şükür huzurlu bir ülkemiz var. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde iftarımızı açabiliyoruz. Bunu yapamayan Filistinli kardeşlerimiz var. Dünyanın birçok noktasında yiyecek ekmek bulamayan kardeşlerimiz var. Bu halimize ne kadar şükür etsek az. Şükür çalışmaktır. Bu sebeple hepimiz vatanımız, milletimiz, devletimiz için çok çalışmalıyız. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının herkese hayırlara vesile olmasını diliyor, bu sofraların hazırlanmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Her yıl olduğu gibi bu yılda iftar programına çocuklar unutulmadı. Çocuklar için özel oyunlar sergilendi, özel hediyeler verildi. Çocuklar özellikle Karagöz ve Hacivat’ın maceralarına çok güldü. Çocuklara özel hazırlanan programda çocuklara pamuk şeker, Osmanlı macunu ve patlamış mısır ikram edildi.