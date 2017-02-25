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İlk Kadınlar Sergisi !

40 ressamdan 60 eserle meslekte ilk kadınlar sergisi

İlk Kadınlar Sergisi !

25 Şubat 2017 Cumartesi 11:35


Bugüne kadar  başta çok ses getiren ’’Kadına Şiddet & Çocuk Gelinler Olmasın’’ sergisinin yanısıra  bugüne kadar çok sayıda  resim sergisi açan Küratör Ressam Ülkü Cılızoğlu, 8 Mart’ta da Çanakkale Biga’da, yirminci kez 40 ressam tarafından yapılan ve 60 eserden oluşan büyük bir resim sergisine daha imza atmaya hazırlanıyor. Sergide ilklere öncülük etmiş kadınlar usta sanatçıların kişisel  kurgularıyla ve özgün teknikleriyle resmedilerek ele alınıyorlar.

 

Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde  açılacak olan Öncü Kadınlar Sergisi’nde  ressam Harika Ören,Alev Demirkesen, Aysel Şener Erez, Ayten Akgürbüz, Ayten Durukan, Ayşe Erkan, Azniv Çoban, Başak Tiryakinakip, Belma Akdağ, Bensen Ünlüoğlu, Bilge Akon, Canan Doğruer, Ceyda Ildıroğlu, Dilek Bölükbaşı, Dilek Nadas, Eylül Duru, Esra Alkan, Kuzey Ulufer, Jale Canay, Mediha Tekin, Meliha Özer, Mine Özkul, Mine Arasan, Mücella Balyemez, Nadire Sönmez, Nilgün Topraklı, Nur Ulubil, Necla Sayacı, Pervin Özen, Rezzan Tosun, Rahime Halide Soysal, Rahime Dizdaroğlu, Öznur Kesler, Sevcan Birgören, Simay Bodur, Tülin Atabay, Tülay Bayraktar, Ziya Yılmaz, Zekiye Yılmaz’ın resimleri yer alacak.

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