İlk Kadınlar Sergisi !

Bugüne kadar başta çok ses getiren ’’Kadına Şiddet & Çocuk Gelinler Olmasın’’ sergisinin yanısıra bugüne kadar çok sayıda resim sergisi açan Küratör Ressam Ülkü Cılızoğlu, 8 Mart’ta da Çanakkale Biga’da, yirminci kez 40 ressam tarafından yapılan ve 60 eserden oluşan büyük bir resim sergisine daha imza atmaya hazırlanıyor. Sergide ilklere öncülük etmiş kadınlar usta sanatçıların kişisel kurgularıyla ve özgün teknikleriyle resmedilerek ele alınıyorlar.

Biga Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak olan Öncü Kadınlar Sergisi’nde ressam Harika Ören,Alev Demirkesen, Aysel Şener Erez, Ayten Akgürbüz, Ayten Durukan, Ayşe Erkan, Azniv Çoban, Başak Tiryakinakip, Belma Akdağ, Bensen Ünlüoğlu, Bilge Akon, Canan Doğruer, Ceyda Ildıroğlu, Dilek Bölükbaşı, Dilek Nadas, Eylül Duru, Esra Alkan, Kuzey Ulufer, Jale Canay, Mediha Tekin, Meliha Özer, Mine Özkul, Mine Arasan, Mücella Balyemez, Nadire Sönmez, Nilgün Topraklı, Nur Ulubil, Necla Sayacı, Pervin Özen, Rezzan Tosun, Rahime Halide Soysal, Rahime Dizdaroğlu, Öznur Kesler, Sevcan Birgören, Simay Bodur, Tülin Atabay, Tülay Bayraktar, Ziya Yılmaz, Zekiye Yılmaz’ın resimleri yer alacak.