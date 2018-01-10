İlk Mezunlarını Verdi

Fiber Optik kursu Fiber Optik kursu ilk mezunlarını verdi

Uzun zamandır Fiber Optik Kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteği değerlendiren KO-MEK kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kursta teorik ve pratik eğitimler tamamlanarak ilk mezunlar verildi. Toplamda 40 saat devam eden eğitimler sonunda 16 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM SAHASINI GEZDİLER

Teorik eğitimlerin SEKA Kaynak Atölyesinde verildiği Fiber Optik eğitimlerinde pratik eğitimler için Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fiber optik üretim fabrikası seçildi. Gün boyunca fiber optik üretimini işin ustalarından öğrenen kursiyerler fabrikayı gezerek; Biber Optik kablo üretimi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi aldı. Eğitimler sonunda açıklama yapan Usta Öğretici Hüseyin ÇİT; Eğitimlerimiz teorik ve pratik olmak üzere devam ediyor. Kursumuzdaki eğitimler çerçevesinde hem üretim hem sistem hem de saha çalışmalarında ara elaman olarak çalışacak elamanları yetiştirmek için çalışıyoruz. Artık Kocaeli 5 yıl sonra bakır kablodan fiber kabloya geçerek hızını daha da artıracak bizde gelecekte iş gücü açığını kapatmak için bu eğitimleri veriyoruz diye ifade etti.

BU KURS GELECEĞİN UZMANLARI İÇİN

Öğrencilerin ve fiber optik alanında çalışan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta bir de bayan kursiyer bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Uçak Motor Gövde Bakım öğrencisi Beyzanur Akbulut konuşmasında; Okulda gördüğüm fiber optik kabloyu merak ederek bu kursa katılma kararı aldım. Burada gördüğüm eğitimler okulumda beni bir adım önde götürüyor bu sebeple tüm arkadaşlarımı KO-MEK’ten Fiber Optik kursu eğitimi almaları için davet ediyorum dedi. Fiber optik kursuna katılan bir diğer kursiyer ise yıllardır Körfez’de iş yeri sahibi olan Mustafa Keskin oldu. Uzun zamandır fiber optik teknolojisi hakkında bilgi almak istediklerini belirten Keskin; burada öğrendiğimiz bilgiler sayesinde hem teknolojiye ayak uydurmayı hem de işlerimizi daha da geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz diye belirtti.

FİBER OPTİK NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmışlardır. Fiber optik sistemlerde farklı frekanslarda elektromanyetik dalgalar, hiçbir değişikliğe uğramadan uzun mesafelere iletilebilmektedir. Fiber optik teknolojisi son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur ve bugün pek çok şaşırtıcı yerde karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca Fiber Kabloların Kullanımı daha avantajlı ve güvenli hale gelmiştir. Fiber Optiğin; düşük sinyal kaybı ve yüksek bant genişliği, küçük boyut ve hafif olması, İletken olmayan ve ışıma yapmaması, uzun mesafe veri iletimine uygun olması ve veri kaybını en aza indirmesi, kullanım alanını daha da genişletmiştir.

WWW.KOMEK.ORG ADRESİNDEN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

Milli istihdam seferberliğine katkı vermeye devam eden KO-MEK, İstihdama yönelik açmış olduğu kurslarla birçok sektöre kalifiye eleman yetiştirerek desteğini sürdürüyor. Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK geçtiğimiz dönem ilk kez Havuz Suyu Operatörlüğü ve Forklift kursu açarak birçok vatandaşın kendi işini kurmasına olanak sağladı. KO-MEK yeni dönemde başta Pişmaniye Yapımı olmak üzere Asansör Sistemleri Bakımı- Onarımı Elamanı, Servis Elamanı, Fiber Optik, Doğalgaz İç Tesisatçısı, Sıhhi Tesisat, Forklift Eğitimi, Basınçlı Sulama Sistemleri ve Kaynakçılık branşlarında kurslar açarak büyük istihdam seferberliğine vermiş olduğu desteği sürdürmeye devam edecek.

2018 yılı başında startı verilen ikinci milli istihdam şurası sonrasında çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hükümetimizin istihdam hedefine ulaşmasına katkı sağlamak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Uzun zamandır Fiber Optik Kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteği değerlendiren KO-MEK kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kursta teorik ve pratik eğitimler tamamlanarak ilk mezunlar verildi. Toplamda 40 saat devam eden eğitimler sonunda 16 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

FİBER OPTİK KABLO ÜRETİM SAHASINI GEZDİLER

Teorik eğitimlerin SEKA Kaynak Atölyesinde verildiği Fiber Optik eğitimlerinde pratik eğitimler için Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fiber optik üretim fabrikası seçildi. Gün boyunca fiber optik üretimini işin ustalarından öğrenen kursiyerler fabrikayı gezerek; Biber Optik kablo üretimi ve kullanıldığı alanlar hakkında bilgi aldı. Eğitimler sonunda açıklama yapan Usta Öğretici Hüseyin ÇİT; Eğitimlerimiz teorik ve pratik olmak üzere devam ediyor. Kursumuzdaki eğitimler çerçevesinde hem üretim hem sistem hem de saha çalışmalarında ara elaman olarak çalışacak elamanları yetiştirmek için çalışıyoruz. Artık Kocaeli 5 yıl sonra bakır kablodan fiber kabloya geçerek hızını daha da artıracak bizde gelecekte iş gücü açığını kapatmak için bu eğitimleri veriyoruz diye ifade etti.

BU KURS GELECEĞİN UZMANLARI İÇİN

Öğrencilerin ve fiber optik alanında çalışan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta bir de bayan kursiyer bulunuyor. Kocaeli Üniversitesi Uçak Motor Gövde Bakım öğrencisi Beyzanur Akbulut konuşmasında; Okulda gördüğüm fiber optik kabloyu merak ederek bu kursa katılma kararı aldım. Burada gördüğüm eğitimler okulumda beni bir adım önde götürüyor bu sebeple tüm arkadaşlarımı KO-MEK’ten Fiber Optik kursu eğitimi almaları için davet ediyorum dedi. Fiber optik kursuna katılan bir diğer kursiyer ise yıllardır Körfez’de iş yeri sahibi olan Mustafa Keskin oldu. Uzun zamandır fiber optik teknolojisi hakkında bilgi almak istediklerini belirten Keskin; burada öğrendiğimiz bilgiler sayesinde hem teknolojiye ayak uydurmayı hem de işlerimizi daha da geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz diye belirtti.

FİBER OPTİK NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmışlardır. Fiber optik sistemlerde farklı frekanslarda elektromanyetik dalgalar, hiçbir değişikliğe uğramadan uzun mesafelere iletilebilmektedir. Fiber optik teknolojisi son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur ve bugün pek çok şaşırtıcı yerde karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca Fiber Kabloların Kullanımı daha avantajlı ve güvenli hale gelmiştir. Fiber Optiğin; düşük sinyal kaybı ve yüksek bant genişliği, küçük boyut ve hafif olması, İletken olmayan ve ışıma yapmaması, uzun mesafe veri iletimine uygun olması ve veri kaybını en aza indirmesi, kullanım alanını daha da genişletmiştir.

WWW.KOMEK.ORG ADRESİNDEN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

Milli istihdam seferberliğine katkı vermeye devam eden KO-MEK, İstihdama yönelik açmış olduğu kurslarla birçok sektöre kalifiye eleman yetiştirerek desteğini sürdürüyor. Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK geçtiğimiz dönem ilk kez Havuz Suyu Operatörlüğü ve Forklift kursu açarak birçok vatandaşın kendi işini kurmasına olanak sağladı. KO-MEK yeni dönemde başta Pişmaniye Yapımı olmak üzere Asansör Sistemleri Bakımı- Onarımı Elamanı, Servis Elamanı, Fiber Optik, Doğalgaz İç Tesisatçısı, Sıhhi Tesisat, Forklift Eğitimi, Basınçlı Sulama Sistemleri ve Kaynakçılık branşlarında kurslar açarak büyük istihdam seferberliğine vermiş olduğu desteği sürdürmeye devam edecek.