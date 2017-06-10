İlk okul anılarımız

İlk okula ilk başladığımız o güzel mutlu ve heyacanıngünler İlk kez. Sınıfda öğretmenin ders anlattığı anlar arkadaşlarımızla okul bahçesinde oynayıp yaramazlık yaptığımız o öğrencilik yılları.

Ben o günleri çok özledim. Her gün Espiye Dikmen köyü ilk okuluna bir saat yürüyerek el

imde odun ve naylon okul çantası ile fındık bahçelerinden geçen okul yollarını özledim. Kışın yağmur çamurda kara lastik ve yün çorabımı özledim. Baharda meyve ağaçlarının çiçekleri. Mısır tarlaları ve kuş seslerini özledim. Okul bitip karneleri aldıktan sonra envai çeşit çiçeklerin ve buz gibi çağlayarak akan derelerin bulunduğu Espiye yalakoba çakıl yaylaları ile. Karaovacık pazarını özledim o günkü akrabalık dostluk ve vefalı arkadaşlığı özledim. O günlerde fakirlik vardı ama insanlar mutluydu herkes haline Şükür ediyor hırs yapmıyor mutlu ve huzurlu yaşıyordu. Ben bundan yarım asır yani 50 sene önce yaşadığım ilk okul hatıralarımı kaleme alıp ebedileştirdim sizlerde ilk okul hatıralarınızı yazın.

Geçmiş zaman olur ki

Hayali cihan değer

İnsan hatıraları ile yaşar