İLK TEMATİK LİSESİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI!

KOCAELİ’NİN

İLK TEMATİK LİSESİNİN

PROTOKOLU VALİMİZ SAYIN HASAN BASRİ GÜZELOĞLU TARAFINDAN İMZALANDI.



Hayırsever Med - Marine Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Recai Hakan Şen tarafından Körfez’de Hacıosman mahallesi’nde bulunan 8 dönümlük araziye yaptırılacak; 24 derslik, beden eğitim salonu, konferans salonu, fizik ve kimya laboratuvarından oluşan Pakize - Tuncer Şen Tematik Endüstriyel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin protokolü Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu tarafından imzalandı.

Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine; Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Körfez İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Hayırsever İş adamı Recai Hakan Şen katıldılar.

Güzeloğlu yaptığı konuşmalarda “ Bugün İlimiz için yeni bir eğitim yatırımımızı, eğitime %100 destek kampanyası kapsamında kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Eğitim; sosyal ve toplumsal bütün değişme ve gelişmelerin belirleyicisi olan, merkezinde insan olan, bütün beklentilerin karşılayıcısı olan en önemli ve en değerli bir alandır. Bir insan değişir, bir dünya değişir diyoruz. İnsanı değiştirende şüphesiz eğitimdir. Eğitimi bir bütün olarak, insanı değiştiren bir alan olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan, Türkiye’nin geleceğe doğru bütün bu değerleri ve hedefleri kucaklayan yürüyüşünde eğitim öncelikli ve özel bir alanımızdır. Fiziksel alt yapılarda, tüm modern yeni eğitim yöntemlerinin eğitime uyarlanmasında Kocaeli’miz öncelikli ve özel bir konumda. Eğitim yatırımlarımızda olmazsa olmazımız; hayırsever iş adamlarımızın ve insanlarımızın bu eğitim sevdasına katkıları ve yatırımları İlimize kazandırmalarıdı r. Bugün böylesi bir anlamlı konuşmayı ve kucaklaşmayı sizlerle birlikte yapmanın mutluluğu içerisindeyim.

TÜRKİYE’DE İLK ETAPTA 30 TANE AÇILMASI ÖNGÖRÜLEN LİSELERDEN BİR TANESİNİ KOCAELİ’MİZDE KÖRFEZ İLÇEMİZE BUGÜN KAZANDIRIYORUZ

Bugün imzalayacağımız, Kocaeli’ne kazandıracağımız eğitim yatırımı, Türkiye’de geçtiğimiz günlerde Gebze ilçemizde gerçekleştirdiği miz yeni dönemdeki eğitim anlamında 30 adet yapılması planlanan özel proje eserlerinden biridir. Mesleki eğitim, ülkemizin ekonomik ve sosyal alanında en önemli meselesi ve güncelidir. Yetenekli ara insan gücü, ekonomik kalkınmanın hazırlayıcısı ve sağlayıcısıdır. Uzun zamandır, istihdam, ekonomik kalkınma, temel bütün belirleyen ve buna bağlı perspektiflerdek i konularda eksikliği öne çıkan bir alandı. Bu noktada hükümetimizce çıkartılan ve mesleki eğitimi tanımlayan, ara insan ve teknik insan yetiştirilmesini bambaşka bir boyutta ekonominin ve paydaşların bütün beklentilerini karşılayarak hazırlamayı amaçlayan bir yasal değişikliğimiz gerçekleştirildi . Bu açıdan Tematik liselerde bu yeni yasal değişiklikle birlikte Türk Eğitim hayatına kazandırıldı. Tematik liseler; belirli alanlarda yoğunlaşan, bu konuda eğitimini, bütün perspektifini odaklaştıran Türkiye’de ilk etapta 30 tane açılması öngörülen liselerdir. Bunlardan bir tanesini Kocaeli’mizde Körfez ilçemize bugün kazandırıyoruz. Körfez’de açacağımız bu lise, bu 30 tematik liselerden ilk imzasını attığımız ve en önce de eğitim hayatına kazandırdığımız lise olacak inşallah. Öncelikle hayırlı bir evlat ve torun olarak aile bireylerini Türk halkına ve eğitim hayatına isimlerini ölümsüz olarak kazandırarak, hem kendilerine rahmet okutan hem de okuyan her öğrenciyle bu ülkenin geleceğine kazanç sağlayan değerli kardeşimi içtenlikle kutluyor, teşekkür ediyorum diyen” Sayın Valimiz emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahmi Rasim Çelik’in proje hakkında bilgi sunumunda bulundu. İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile Hayırsever İş Adamı Recai Hakan Şen’in teşekkür konuşmalarının ardından Pakize - Tuncer Şen Tematik Endüstriyel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin protokolü hayırlı olsun dilekleriyle imzalandı.