banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk Ziyaret Babasının Mezarına

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, ilk ziyaretini babasının ve dedesinin mezarına gerçekleştirdi.

İlk Ziyaret Babasının Mezarına

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:32

31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçildiği gecenin ertesi sabahı ata toprağı Karamürsel’e gitti. Annesi Semra Hanımın elini öpen ve hayır duasını alarak yola koyulan Başkan Büyükakın, mezarı Ereğli’de bulunan babasının ve dedesinin kabri başında dua etti, akrabaları ve büyüklerinin mezarlarını tek tek dolaştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Gündemimiz artık ekonomi olmalı” “Gündemimiz artık ekonomi olmalı”
Mart Ayı Üretici ve Market Fiyatları Mart Ayı Üretici ve Market Fiyatları
Karaosmanoğlu’ndan Miraç Kandili Mesajı Karaosmanoğlu’ndan Miraç Kandili Mesajı
Çayırova Belediye Meclis Üyeleri Çayırova Belediye Meclis Üyeleri
SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI? SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?
İzmit'e kadın başkan İzmit'e kadın başkan
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

“Gündemimiz artık ekonomi olmalı”
"Önümüzdeki 4,5 yıl seçimsiz dönem ekonomik ve yapısal reformlar için önemli bir fırsattır. Bu süreçte...

Haberi Oku