İlk Ziyaret Babasının Mezarına

31 Mart Mahalli İdariler Seçimleri sonucunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçildiği gecenin ertesi sabahı ata toprağı Karamürsel’e gitti. Annesi Semra Hanımın elini öpen ve hayır duasını alarak yola koyulan Başkan Büyükakın, mezarı Ereğli’de bulunan babasının ve dedesinin kabri başında dua etti, akrabaları ve büyüklerinin mezarlarını tek tek dolaştı.