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İLKÇEV 12.Geleneksel Aile İftarını Yaptı

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV),Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı.

İLKÇEV 12.Geleneksel Aile İftarını Yaptı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:32

Programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir YÜMNÜ,  Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, Gebze Belediyesi eski Başkanlarından Hüseyin ÖZTÜRK, Ak Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Mahmut Yandık, Türk Telekom Lojistik Müdürü ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri ve Ak Parti Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Necmi Özen STK temsilcileri, Sendika temsilcileri, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli Aileleriyle birlikte katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İLKÇEV'in Ramazan ayında muhtaç ailelere zekat, sadaka, fitre ve kumanya dağıtımı yaparak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti.

 Program yemekten sonra çay eşliğinde yapılan sıcak muhabbetlerle ve kılınan Teravih Namazı sonrası sona erdi.

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