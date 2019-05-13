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İLKÇEV 13. Aile İftarını Yaptı

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV),Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar programı Gebze Öğretmenevinde yapıldı.

İLKÇEV 13. Aile İftarını Yaptı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54

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Programa Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Necmi Özen, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Eğitim Bir Sen Gebze  Başkanı Fazlı Yağmur, STK temsilcileri, meclis üyeleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli aileleriyle birlikte katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Kadıoğlu, Dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İLKÇEV'in Ramazan ayında muhtaç ailelere zekat, sadaka, fitre ve kumanya dağıtımı yaparak sosyal sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Program yemekten sonra çay eşliğinde yapılan sıcak muhabbetlerle ve kılınan Teravih Namazı sonrası sona erdi.

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