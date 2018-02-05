İLKÇEV Ara Tatil Kampını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2016/2 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), tarafından yürütülen “GEÇ KALMA, ZİNDE KAL” Projesi kapsamında gençlere, Kocaeli Kartepe Örnekköy İzci Ev’inde İzci Kampı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2016/2 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), tarafından yürütülen “GEÇ KALMA, ZİNDE KAL” Projesi kapsamında gençlere, Kocaeli Kartepe Örnekköy İzci Ev’inde İzci Kampı gerçekleştirildi.

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV),1 Kulüp Önderi, 2 oymakbaşı, 5 izci lideri, 5 izci gönüllüsü ve 40 izcisiyle Kocaeli Kartepe Örnekköy’de ara tatil kampını tamamladı. Proje Koordinatörü Tuncay Başoğlu önderliğinde izci düğümleri, izci marşları, izci oyunları, bilgi yarışması ve telsizcilik gibi istasyon çalışmaları ile izciler beceri ve kabiliyetlerini geliştirdi. Doğada barınak yapma, tesis kurma gibi faaliyetlerle de hem tabiat şartlarına karşı dayanıklılık gösterdiler, hem de ekip ruhu ile birlikte kamp yapmanın keyfini sürdüler.

“YARARLI ÇALIŞMALAR”

İzciler akşam da kamp ateşi önünde müzik eşliğinde hünerlerini sergilediler. Sabah sporuyla güne başlayan izciler, teftiş faaliyeti ardından, bayrak töreniyle faaliyetlerine başlayıp, ünite çalışmalarıyla günü tamamladılar.‘GEÇ KALMA, ZİNDE KAL’ Proje Koordinatörü ve İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Başoğlu, “Kulübümüz her zaman olduğu gibi gençlerin eğitim ve sosyal gelişimleri açısından yararlı çalışmalarda yer alacak ve bundan sonra da faaliyetlerini hız kesmeden devam ettirecek” dedi.