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İLKÇEV’ den ‘Gülümseyen Yüz Binler’ e Destek

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İLKÇEV), MEC Vakfı’nın organize ettiği 13.Uluslararası Kurban Organizasyonu’na destek veriyor.

İLKÇEV' den ‘Gülümseyen Yüz Binler' e Destek

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:44

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Mahmud Es’ad Coşan (MEC) Vakfı, Uluslararası Kurban Organizasyonuyla unutulan diyarlardaki gerçek ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini yeniden tebessüm ettirmeye hazırlanıyor.

13. kez gerçekleştirilecek organizasyon bu yıl “Gülümseyen Yüz Binler” temasıyla düzenleniyor.

 

Dünyanın birçok ülkesinden katılan hayırseverlerin vekâletleriyle kesilen kurbanların, ilk elden ve layıkıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını görev edinen MEC Vakfı, bu yıl da; yüz binlerce insanın yüzünde bir gülümseme, kalbinde bir ışık, sofrasında bir lokma olmak için var gücü ile çalışıyor.

Coğrafi olarak uzaklarda olan, açlık sınırında zor bir hayat geçiren Endonezya’daki Müslümanlara unutulmadıklarını hatırlatmak için en güzel vesile olan kurban bağışı; vekâletin alındığı andan, ihtiyaç sahibine ulaşana kadar özenli, sistemli ve disiplinli bir yolculuktan geçiyor.

İbadet hassasiyeti’ ile kesilen kurbanlar, bir Müslüman kardeşinden, ihtiyaç sahibine bir hediye olarak teslim ediliyor.

Yüz binlerce aileye kurban etlerini ilk elden ulaştıran MEC Vakfı, bu yılki büyükbaş ve küçükbaş kurban bedelini 240 Avustralya Doları (yaklaşık 845 TL) olarak belirledi.

Sadece internet üzerinden gerçekleştirilecek vekâlet işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye kurban.mecvakfi.org adresinden ulaşılabilir.

 

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