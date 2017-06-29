banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İLKÇEV Gebze'yi Temsil Edecek

Ayvaz Dede Törenleri ve Balkan Ülkeleri Uluslararası Milli Bilinç Faaliyeti için Gebze İlim,Kültür ve Çevre Kulübü Derneğinden (İLKÇEV) iki izcimiz yola çıktı.

İLKÇEV Gebze'yi Temsil Edecek

29 Haziran 2017 Perşembe 10:00


İzci Lideri Tuncay Başoğlu yaptığı açıklama da, "16 gün boyunca Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan'a uğrayarak gönül coğrafyamızdaki köprüleri sağlamlastıracak olan izcilerimizin Ülkemizi, Federasyonumuzu ve Gebze'yi hakkıyla temsil edeceklerine inancımız tam."dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
51. Kocaeli Fuarı 51. Kocaeli Fuarı
İlhan Bayram görevi devraldı İlhan Bayram görevi devraldı
İzmit'in kurtuluşunun 96. yılı kutlandı İzmit'in kurtuluşunun 96. yılı kutlandı
Darıca'da boğulma Darıca'da boğulma
Sedaş Engelleri Kaldırıyor Sedaş Engelleri Kaldırıyor
11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı 11 günde 56 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Yukarı Çık

banner149

51. Kocaeli Fuarı
- Fuar kapsamında sanatçı Murat Boz sahne aldı

Haberi Oku