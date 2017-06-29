İLKÇEV Gebze'yi Temsil Edecek

Ayvaz Dede Törenleri ve Balkan Ülkeleri Uluslararası Milli Bilinç Faaliyeti için Gebze İlim,Kültür ve Çevre Kulübü Derneğinden (İLKÇEV) iki izcimiz yola çıktı.



İzci Lideri Tuncay Başoğlu yaptığı açıklama da, "16 gün boyunca Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan'a uğrayarak gönül coğrafyamızdaki köprüleri sağlamlastıracak olan izcilerimizin Ülkemizi, Federasyonumuzu ve Gebze'yi hakkıyla temsil edeceklerine inancımız tam."dedi.



