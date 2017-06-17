İLKÇEV İftar Programı Ramazan ayında her cuma iftar programları düzenleyen Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği ( İLKÇEV ), Bu kez, izcilik kulübü üyeleri ve babalarıyla birlikte Gaziler Dağı izcilik kampında güzel bir Ramazan akşamı geçirdiler.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:23