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İLKÇEV İftar Programı

Ramazan ayında her cuma iftar programları düzenleyen Gebze İlim Kültür ve Çevre Kulübü Derneği ( İLKÇEV ), Bu kez, izcilik kulübü üyeleri ve babalarıyla birlikte Gaziler Dağı izcilik kampında güzel bir Ramazan akşamı geçirdiler.

İLKÇEV İftar Programı

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:23

Yoğun bir katılımla gerçekleşen program, İLKÇEV Başkanı Dr. İlhan Kadıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasının ardından, İzciler bizzat kendilerinin hazırladıkları yemekleri davetlilere ikram ettiler. İftardan sonra yapılan kamp ateşi etrafında İzciler Babalarına ve davetlilere hünerlerini gösteriler. Söylenen ilahilerden sonra hep birlikte açık alanda Teravih Namazı kılındı. Daha sonra kamp alanında çay eşliğinde yapılan samimi sohbetlerin ardından Sahura geçildi. Yine izcilerin hazırlayıp sunduğu Sahur yemeğinden sonra program sona erdi.
Programa katılan davetliler memnuniyetlerini ifade ederken, İLKÇEV yönetimine teşekkür ettiler.
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