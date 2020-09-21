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İLKÇEV İzcileri Can Oldu!!!

Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü(İLKÇEV)izcileri ve gönüllüleri, Kızılay Darıca Şubesi ile ortaklaşa

İLKÇEV İzcileri Can Oldu!!!

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:09

Kan Bağışı kampanyasına Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr.İlhan Kadıoğlu,Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr.Ulaş Doğan,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak,Gebze Belediyesi Meclis üyesi Vahip Angur ve Mahmut Yandık'da katılarak, Pandemi döneminde yapılan bu anlamlı Sağlık kampanyasına kan vererek destek oldular, İLKÇEV ve Kızılay Darıca Şubesine teşekkür ettiler.

İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoğlu; Türkiye İzcilik Federasyonu’nun “Kampın Kanında Hayat Var” sloganıyla başlatmış olduğu Kan Bağışı Seferberliği’ne destek vermek için daima hazır olduğumuzu ve bağış yapan izcilerimize,liderlerimize,gönüllülerimize ve Kızılay Darıca Şubesine teşekkür etti.



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