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İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi

İLKÇEV, bölgemizde karateye yıllarını vermiş karate hocaları ve sporcularla iftar yemeğinde bir araya geldi.

İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi

05 Haziran 2017 Pazartesi 13:24

Milli hakemlerimizden aynı zamanda, İLKÇEV yönetim kurulu üyesi Dinçer Ekinci'nin ev sahipliği yaptığı iftara, milli hakemlerimizden Sedat Kalaçay,Tamer Sülü, Mehmet Erdinç Çelik, milli sporcularımızdan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Eray Şamdan,Adem Mazlum,Umut Özer,Murat Yılmaz, Ufuk İşler,  ve Okan Aksu iştirak etti. İftarda bölgemizde sporun gelişimi, karateciler ve karatedeki başarılarımız üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.  İLKÇEV Spor Komisyonu Başkanı İrfan ÖZ, İLKÇEV olarak gençlerin gelişimine katkıda bulunan her türlü faaliyete destek olduklarını belirtip sporunda bu yolda önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyleyerek iftara katılan hocalarımıza ve sporcularımıza teşekkür etti
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