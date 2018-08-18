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İLKÇEV Yaz Ayında da Boş Durmuyor

2006 yılından beri faaliyet gösteren Gebze İlim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneği(İLKÇEV) yazın da boş durmuyor.

İLKÇEV Yaz Ayında da Boş Durmuyor

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:05

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Proje Koordinatörü Tuncay Başoğlu; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak 2 gençlik projesini devam ettirdiklerini, Gebze Belediyesi yaz okullarında izcilik branşını yürüttüklerini, diriliş gençlik kampı, okçuluk, satranç, masa tenisi ve son olarak ta dart turnuvasıyla yaz aylarını da dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Çocuk ve gençlerimizin boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve internet kafelerden uzaklaştırmak en öncelikli hedefimiz diyen Başoğlu, Kuruluşumuzdan bu zamana 600 gence ulaştıklarını ifade ederek İzcilik, sportif, kültürel ve turizm amaçlı çok kapsamlı bir faaliyettir. Amacımız, siyasi ve ideolojik olmayan bir gençlik faaliyetini en güzel bir şekilde yaymak ve milletini seven, vatanına bayrağına sahip çıkan bilinçli gençler yetiştirmektir" dedi.

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