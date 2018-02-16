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İlker Ağçay’ın ailesine taziye ziyareti

Başkan Karaosmanoğlu, Hakkari Çukurca’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay’ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

İlker Ağçay'ın ailesine taziye ziyareti

16 Şubat 2018 Cuma 13:58

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hakkari Çukurca’da Irak sınırının sıfır noktasındaki Zer Tepe bölgesine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçik Gebzeli İlker Ağçay’ı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği ziyarette Karaosmanoğlu, şehidimiz için dualar etti. Karaosmanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “İlker Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

 “ÜLKEMİZ DÜŞMANLARINA BÜYÜK BİR DERS VERİYOR”

Türkiye’nin terörle mücadelede yurt içi ve dışında çok önemli operasyonlar yaptığını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainleri ve ülkemiz düşmanlarına büyük bir ders veriyor. İnşallah ülkemiz sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu yerle bir ediyor. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kararlılık son teröristin etkisiz haline getirilene kadar devam edecek. İlker şehidimizin kanı yerde kalmıyor” diye konuştu.

 


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