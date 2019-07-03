banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

İllerin vekil sayısı değişti

600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı

İllerin vekil sayısı değişti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:20


 YSK, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
- Buna göre, İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü
- Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. Kararda, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi. 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2018 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2018 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'den 96'ya, Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Kırşehir'in vekil sayısı 2'den 3'e, Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e, Bayburt'un vekil sayısı ise 1'den 2'ye çıktı.

Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü. 

Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetildi. Ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulunduruldu.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depo yangını Depo yangını
Başkan Büyükgöz’den Çocuklara Moral Ziyareti Başkan Büyükgöz’den Çocuklara Moral Ziyareti
Yedi katlı kapalı otopark Eylül'de hizmete giriyor Yedi katlı kapalı otopark Eylül'de hizmete giriyor
Acı Günü Acı Günü
‘’Kocaeli’nde gönüller yapıyoruz’’ ‘’Kocaeli’nde gönüller yapıyoruz’’
Cankurtaranlar 6 günde 258 kişiyi kurtardı Cankurtaranlar 6 günde 258 kişiyi kurtardı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Depo yangını
Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

Haberi Oku