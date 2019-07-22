İlmekler bu kez Sevgi Evleri’nin özel çocukları için atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kocaelili annelere hizmet verdiği ödüllü projesi “Kocaeli Anne Şehir” projesi Kocaelili anneleri sosyal projeler ile hayata bağlıyor. Kadın ve Aile Şube Müdürlüğünce sürdürülen “Kocaeli Anne Şehir” projesi kapsamında Gebze Köşklüçeşme Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nden 30 kadın ördükleri 55 adet amigurumi (Japon örgü sanatı ile örülen oyuncak) oyuncakları Çayırova sevgi evlerinde kalan çocuklara hediye etti.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Çayırova Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için Kocaelili anneler önemli bir sürpriz hazırladı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, anneler önce sevgi evinde kalan çocuklar için hazırladıkları yiyecek ve içeceklerle çocuklara ziyafet çektirdi. Yemeğin ardından Kocaelili anneler yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye etti. Yaptıkları oyuncakları çocuklara ulaştırmanın sevincini yaşayan annele,r çocuklarla bol bol vakit geçirip güzel anılar ile evlerden ayrıldılar.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Çocuklarla birlikte kahvaltı yapan anneler daha sonra evleri tek tek gezerek çocuklarla sohbet ettiler. Annelerin ziyaretlerinden dolayı sevinçleri gözlerinden okunan, çocuklar kendilerine hediye edilen amigurumi oyuncaklarını çok beğendi. Oyuncaklardan dolayı annelere teşekkürlerini sunan çocuklar duygusal anlar yaşadı.

AMİGURUMİ NEDİR?

Japon kökenli bir örgü sanatı olan amigurumi tığ kullanılarak sık iğne tekniği ile örülür. Kullanılan malzemeler bir çocuk için oldukça sağlıklıdır. İpler yüzde yüz pamuklu organik tüylenmeyen sağlıklı iplerdir. Gözler vidalı ve oldukça güvenlidir. Kopma, düşme, çocuğun yutması gibi durumlar için emniyetlidir. Parçalar tek tek örülerek içleri boncuk elyaf ile doldurulup birbirine dikilir.