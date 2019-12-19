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İlyas Yalçıntaş Kocaeli’ye geliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli, kültürel etkinlikler çerçevesinde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ı KOÜ’ye getiriyor.

İlyas Yalçıntaş Kocaeli'ye geliyor

19 Aralık 2019 Perşembe 11:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite basamağını oluşturan Akademi Üniversite Birimi; sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler çerçevesinde ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş’ı Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’ne getiriyor. Umuttepe yerleşkesinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan konser, 26 Aralık Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak.

 

AKADEMİ ÜNİVERSİTE’DEN BİR ETKİNLİK DAHA

Kılavuz Gençlik Modeli’nin üniversite basamağını oluşturan Akademi Üniversite Birimi, Kocaeli’de eğitim gören üniversite öğrencileri için sosyal, kültürel ve sanatsal birçok etkinlik düzenliyor. Gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal etkinliklerle öğrencilerin sosyalleşmesi, kendilerini keşfetmesi, keyifli zaman geçirmesi, Kocaeli’de gerçekleştirilen hizmetler konusunda bilgi sahibi olmaları ve gençlik çalışmalarına dâhil olmaları amaçlanıyor. Daha önce KOÜ’de çeşitli etkinlikler düzenleyen Akademi Üniversite, gençler tarafından en çok dinlenenler arasında bulunan İlyas Yalçıntaş’ı sevenleriyle buluşturacak.

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