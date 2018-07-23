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İmam Şafii Semt Konağı Hizmette

Dilovası Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyeciliği halkın ayağına götürdüğü semt konağı projelerini, ilçenin her tarafına hızla yayıyor. Yapımı tamamlanan Mimarsinan Mahallesi imam Şafii Semt Konağıda vatandaşların hizmetine sunuldu.

İmam Şafii Semt Konağı Hizmette

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02

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Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, sosyal ve kültürel pek çok ihtiyacı karşılayacak semt konaklarından birçoğunun yapımını tamamladıklarını belirterek, Mahalle Semt Konaklarının sayılarını artırıyoruz dedi. Gerçek mahalle kültürünün ve ruhunun yaygınlaşması amacıyla başlatılan 'Semt Konağı' projelerinden devamı olarak Mimarsinan Mahallesi İmam Şafii Semt Konağını tamamlayıp açılışa hazır hale getirdik'' dedi.

Başkan Toltar, Semt Konaklarını tüm mahallelere de yaygınlaştıracaklarını, bazı kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına götürerek, onların sosyal yaşantısını renklendirecek, hayatlarını kolaylaştıracaklarını bildirdi. Semt Konakları sayesinde insanlar arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı, nezih mahalle kültürünü yaymayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Toltar, "Semt konakları mahallenin birlik, beraberlik ve kardeşlik merkezi olacak. Komşuluk ilişkilerini çok daha sağlam temellere oturtacak. Eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar birçok faaliyette mahalle halkına hizmet verecek" şeklinde konuştu.

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Imam şafiiSemt KonağıDilovasıKocealiGebze
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