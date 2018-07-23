İmam Şafii Semt Konağı Hizmette

Dilovası Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyeciliği halkın ayağına götürdüğü semt konağı projelerini, ilçenin her tarafına hızla yayıyor. Yapımı tamamlanan Mimarsinan Mahallesi imam Şafii Semt Konağıda vatandaşların hizmetine sunuldu.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, sosyal ve kültürel pek çok ihtiyacı karşılayacak semt konaklarından birçoğunun yapımını tamamladıklarını belirterek, Mahalle Semt Konaklarının sayılarını artırıyoruz dedi. Gerçek mahalle kültürünün ve ruhunun yaygınlaşması amacıyla başlatılan 'Semt Konağı' projelerinden devamı olarak Mimarsinan Mahallesi İmam Şafii Semt Konağını tamamlayıp açılışa hazır hale getirdik'' dedi.